"No fue un llamado al asesinato": Jimmy Kimmel responde a críticas de Melania Trump por broma sobre ella

El presentador y humorista Jimmy Kimmel defendió una de sus bromas en la que llamó a Melania Trump "viuda en espera", apenas días antes de un tiroteo ocurrido en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

La primera dama describió el sketch de Kimmel emitido el jueves pasado como "odioso y violento", y la Casa Blanca instó a su cadena, ABC, a despedir al comediante.

Tres días después del chiste, en la Cena de Corresponsales, en Washington D.C., un hombre abrió fuego. Allí, en un piso contiguo al del atacante, estaban el presidente Donald Trump y Melania.

Las autoridades han señalado que el ataque pudo haber tenido como objetivo a miembros de la administración del mandatario.

Kimmel dijo que el chiste original fue una "burla ligera" sobre la diferencia de edad de 23 años entre el presidente y su esposa.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, usted tiene un brillo como el de una viuda en espera", dijo el jueves en la noche.

Al ofrecer su primer monólogo en Jimmy Kimmel Live! tras el tiroteo, el comediante afirmó que el chiste fue una burla sobre el hecho de que "él [el presidente Trump] tiene casi 80 años y ella es más joven que yo".

"De ninguna manera, bajo ninguna definición, fue un llamado al asesinato, y ellos lo saben. He sido muy vocal durante muchos años denunciando la violencia armada en particular", añadió.

"Estoy de acuerdo en que la retórica de odio y violencia es algo que debemos rechazar. Creo que un muy buen lugar para empezar a reducirla es tener una conversación al respecto con su esposo".

Getty Images El presidente Donald Trump pidió el despido de Jimmy Kimmel por la broma hacia su esposa, Melania Trump.

Las denuncias de Melania Trump

El lunes, Melania escribió en una publicación en X que "personas como Kimmel no deberían tener la oportunidad de entrar en nuestros hogares cada noche para difundir odio".

"Su monólogo sobre mi familia no es comedia: sus palabras son corrosivas y profundizan la enfermedad política dentro de Estados Unidos… ¿Cuántas veces permitirá el liderazgo de ABC el comportamiento atroz de Kimmel a expensas de nuestra comunidad?".

El presidente Trump también dijo que apreciaba que tanta gente estuviera "indignada por los comentarios de Kimmel", y afirmó que habían sido un "llamado a la violencia", en una publicación en Truth Social el lunes por la tarde.

"Esto está muy, muy fuera de lugar. Jimmy Kimmel debería ser despedido de inmediato por Disney y ABC", añadió.

La BBC se ha puesto en contacto con ABC para solicitar comentarios.

Getty Images La tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tuvo que ser suspendida luego del incidente.

Kimmel fue retirado del aire el pasado septiembre después de hacer comentarios sobre el tiroteo del influencer conservador Charlie Kirk.

En un monólogo, dijo que la "pandilla MAGA" —en referencia a los seguidores de Trump— estaba intentando "sacar rédito político" del asesinato de Kirk. Su programa fue restituido una semana después.

Tras regresar al programa, Kimmel dijo que aceptaba que algunas personas sintieran que sus comentarios sobre la muerte de Kirk habían sido "inoportunos, poco claros o quizás ambas cosas", y añadió: "Entiendo por qué están molestos".

Reacción en redes sociales

En el reciente caso, un video de la broma que Kimmel hizo el jueves resurgió tras el tiroteo en la cena del sábado y provocó una reacción violenta en las redes sociales.

Los críticos del programa acusaron al comediante de alentar la violencia política. Grupos conservadores pidieron en redes sociales que se retirara a Kimmel de la programación.

El presidente y la primera dama fueron evacuados de la cena de gala el sábado por la noche después de que un hombre armado abriera fuego cerca de un control de seguridad en el evento celebrado en un hotel en Washington DC.

El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, fue detenido por agentes cerca de una escalera que conduce al salón de baile donde se celebraba la cena a la que asistían cientos de periodistas, funcionarios y figuras públicas.

Este lunes fue imputado con tres cargos, incluido uno de intento de asesinato del presidente de EE.UU, por lo que podría enfrentar una cadena perpetua.

Trump dijo a los periodistas que la situación fue "una experiencia bastante traumática" para su esposa.