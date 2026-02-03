"No creo ser un héroe": niño nadó de forma "sobrehumana" durante 4 horas para salvar a su familia

Un niño australiano de 13 años que nadó durante horas para pedir ayuda para su familia después de que fueran arrastrados por la corriente mar adentro, le dijo a la BBC: "No me considero un héroe, simplemente hice lo que tenía que hacer".

Austin Appelbee no sabía si su madre, Joanne, su hermano Beau y su hermana Grace seguían con vida cuando finalmente llegó a la orilla, cuatro horas después de haberlos dejado en el agua aferrados a dos tablas de paddle surf.

A kilómetros de la costa oeste de Australia, con las olas cada vez más grandes y la luz comenzando a desvanecerse, su madre temía que él tampoco hubiera sobrevivido.

Solo horas después, cuando Joanne finalmente avistó el barco de rescate, supo que estaba a salvo. Para entonces, ella y sus hijos habían sido arrastrados 14 kilómetros mar adentro.

Lo que había comenzado como un día familiar en la playa terminó convirtiéndose en una odisea de 10 horas para Joanne y su familia. El nado de Austin para dar la alarma fue descrito posteriormente como "sobrehumano" por los rescatistas.

"Pensé que Austin no lo había logrado", declaró Joanne, de 47 años, a la BBC.

Sin embargo, "fue un final absolutamente perfecto verlos a todos bien, felices y cansados, pero sin ninguna herida".

Una batalla difícil

Getty Images La familia estaba de vacaciones en Geographe Bay, Australia Occidental.

La familia tenía previsto regresar a Perth el viernes pasado y estaban "divirtiéndose un poco" con dos tablas de paddle surf y un kayak en las aguas poco profundas de la playa, explicó Joanne, cuando los niños "se alejaron demasiado".

"El viento se intensificó y todo empeoró", recordó. "Perdimos los remos y nos alejamos aún más de la orilla... Todo salió mal muy, muy rápido".

Al verse arrastrados cada vez más lejos de la playa de Quindalup, en Australia Occidental, Joanne se dio cuenta de que tenía que hacer algo, pero no podía dejar solos a Beau, de 12 años, y a Grace, de 8.

"Al principio, enviamos a este joven de vuelta a la orilla para que buscara ayuda, porque no parecía que estuviéramos tan lejos de la costa", dijo.

Austin tomó el kayak, pero nadie se dio cuenta de que estaba muy dañado y ya estaba haciendo agua.

"Empezó a volcarse, perdí un remo y supe que estaba en problemas", recordó. "Empecé a remar con el brazo".

En un momento dado, logró que el kayak funcionara, antes de que se volcara definitivamente.

Agarrado al kayak volcado, Austin, que jura que "vio algo en el agua", se dio cuenta de que tenía que hacer algo.

"Ahora la situación se estaba volviendo peligrosa; llevaba un par de horas en el agua".

Momentos de angustia

ABC News/Briana Shepherd Joanne y Austin con Beau, de 12 años, y Grace, de ocho.

Austin había perdido de vista a sus familiares, quienes también lo habían perdido de vista a él. Mientras Joanne y los niños se alejaban mar adentro, las olas se hacían cada vez más grandes, lo que les dificultaba mantenerse sobre las tablas, y la visibilidad también había empeorado.

Todos llevaban chalecos salvavidas, pero no tenían comida ni agua.

"Supuse que Austin lo había logrado mucho más rápido de lo que realmente lo hizo", dijo ella. "A medida que avanzaba el día, no veíamos ninguna embarcación ni nada que viniera a salvarnos.

"Si no lo ha logrado, ¿qué he hecho? ¿He tomado la decisión equivocada? ¿Vendrá alguien a salvar a mis otros dos hijos?", se preguntó.

Mientras tanto, Austin había comenzado a nadar los últimos 4 km, abandonando su propio chaleco salvavidas después de un tiempo porque no le servía de nada.

Durante las siguientes dos horas, fueron las oraciones, las canciones cristianas y los "pensamientos positivos" los que mantuvieron con vida al niño de 13 años, que estaba "realmente asustado".

"Pensaba en mi madre, Beau y Grace. También pensaba en mis amigos y en mi novia; tengo un grupo de amigos estupendo", dijo.

"Cuando toqué tierra, pensé: ¿cómo es posible que esté en tierra firme? ¿Es esto un sueño?"

Entonces tuvo otro pensamiento: su familia "aún podría estar viva ahí fuera; tengo que ir a salvarlos".

Eran alrededor de las 18:00 hora local (10:00 GMT) cuando finalmente llegó a la bolsa de su madre y llamó para pedir ayuda.

La llamada desencadenó una gran búsqueda, dijo la policía en un comunicado el lunes.

Austin, que se había desmayado después de hacer la llamada, fue llevado al hospital, donde llamó a su padre, llorando desconsoladamente. Todavía no sabía si Joanne y sus hermanos estaban vivos.

Luego, minutos después, recibió una llamada para decirle que los habían encontrado. Todos, médicos y policías, saltaban de alegría.

"Fue un momento que nunca olvidaré", dijo Austin.

El rescate

Getty Images La familia tenía planeado regresar a Perth el sábado pasado.

En alta mar, Joanne luchaba por mantener a salvo a sus hijos menores. Estaban helados y ya había anochecido. Temía que le hubiera ocurrido lo peor a Austin.

"No veíamos nada que viniera a rescatarnos", dijo. "Estábamos llegando al punto en que nos sentíamos completamente solos".

Joanne ni siquiera pudo relajarse cuando vio que se acercaba el barco: los niños se habían caído al agua y ella intentaba desesperadamente alcanzarlos.

"Fue una auténtica pesadilla", dijo.

De vuelta en tierra firme, recibieron atención médica en el hospital por heridas leves. El mismo paramédico que atendió a Austin pudo confirmar, por fin, que él también había sobrevivido.

Incluso ha vuelto al colegio, aunque con muletas, ya que le dolían mucho las piernas.

Ahora, menos de cinco días después, Austin todavía está intentando asimilar lo sucedido. Sin duda, no se considera un héroe, a pesar de lo que le dice la gente. Fue, reconoció, una "dura batalla".

Sus elogios están reservados para el "maravilloso equipo de la ambulancia" y la "respuesta rapidísima" del servicio de emergencias.

Otros, sin embargo, han elogiado efusivamente a Austin.

El comandante del Grupo de Rescate Marino Voluntario de Naturaliste, Paul Bresland, describió los esfuerzos del adolescente como "sobrehumanos".

Por su parte, el inspector James Bradley dijo que sus acciones "merecen el mayor de los elogios: su determinación y valentía salvaron, en última instancia, las vidas de su madre y sus hermanos".

