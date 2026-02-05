“Necesitamos saber si está viva”: presentadora de EE. UU. suplica por su madre secuestrada

La presentadora de noticias estadounidense Savannah Guthrie ha publicado un video en el que, en medio de lágrimas, ruega por la liberación de su madre y le pide a los captores que le entreguen una prueba de vida de la mujer, de 84 años.

"Queremos saber de ustedes y estamos listos para escuchar", dice la presentadora de la NBC, quien aparece acompañada por sus hermanos, en un video publicado en Instagram. "Por favor, póngase en contacto con nosotros".

Nancy Guthrie desapareció en mitad de la noche de su casa en el estado de Arizona, el pasado fin de semana.

Las autoridades han señalado que sospechan que fue secuestrada y están trabajando con la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI, para verificar la autenticidad de una nota donde se pide dinero por su rescate.

"Estamos listos para hablar", dice la presentadora en un video publicado este miércoles. Y añade: "Sin embargo, vivimos en un mundo donde las voces y las imágenes son fáciles de manipular".

"Necesitamos saber sin lugar a dudas que mi madre está viva y que ustedes la tienen", explicó.

Es un procedimiento estándar para los negociadores en casos de secuestro y toma de rehenes el exigir una prueba de vida por parte de los secuestradores. En este caso, no se conoce a ciencia cierta si los hijos de Nancy Guthrie fueron aconsejados por las autoridades en este sentido.

Getty Images Savannah Guthrie junto a su madre en el set del Today Show de NBC.

El alguacil del Condado de Pima, donde ocurrió el posible secuestro, dijo este miércoles que interrogará a cualquier persona que haya hablado con Nancy Guthrie la semana previa a su desaparición y agregó que por el momento no hay sospechosos en el caso.

En su mensaje público en video, Savannah Guthrie estuvo acompañada por su hermana Annie y su hermano Cameron. Allí también dijo que sabían de la nota donde se les solicitaba un rescate, que había sido enviada a un medio de comunicación.

"Mamá, si estás escuchando esto, tú eres una mujer fuerte", dijo la presentadora del famoso programa matutino The Today Show.

"Todo el mundo está pendiente de ti, mamá. En todas partes. No vamos a descansar hasta que estemos juntos otra vez", añadió.

Las autoridades advirtieron que Nancy Guthrie necesita su medicación habitual, de lo contrario su vida estaría en peligro.

"Nuestra madre es el alma de nuestra casa. Su salud, su corazón son frágiles, vive en constante dolor", aclaró la presentadora.

"No tiene su medicina. Necesita sobrevivir y no queremos que sufra", añadió.

Su hermana Annie, por su parte, declaró que "la luz se ha perdido de nuestras vidas".

"Mami, si me estás escuchando necesitamos que vuelvas a casa. Te extrañamos", anotó.

Reacciones

Poco después de que el video fuera publicado, el presidente de EE.UU., Donald Trump, habló en la red Truth Social sobre el caso.

El mandatario afirmó que estaba dirigiendo toda la ayuda federal posible para que se investigara este caso y para poder "traer de regreso a su madre de forma segura".

"Hablé con Savannah Guthrie y le hice saber que estoy dirigiendo TODAS las fuerzas de seguridad para que estén con la familia y a las autoridades locales que tengan disposición completa en este caso de forma inmediata", escribió Trump.

Añadió que el país estaba rezando por la mujer desaparecida.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, ha señalado que tiene a todos sus hombres y recursos en la búsqueda.

La mujer fue vista por última vez en su residencia de Catalina Foothills, un barrio ubicado en el noreste de Tucson, Arizona, cuando unos familiares la dejaron en su casa el día sábado alrededor de las 21:30, hora local.

No asistió a la iglesia el domingo por la mañana, lo que llevó a los miembros de su congregación a notificar a sus familiares.

Getty Images La búsqueda de Nancy Guthrie continua por todo el estado de Arizona.

Cuando los detectives registraron su casa, la escena con que se encontraron causó "seria preocupación", dijo Nanos, aunque se negó a dar más detalles sobre lo encontrado.

"Creemos que Nancy fue secuestrada de su casa en contra de su voluntad. Y en esa situación nos encontramos", afirmó.

El alguacil no hizo comentarios sobre reportes de sangre encontrada en la propiedad.

En tanto, los funcionarios de la oficina del sheriff han pedido a la gente que deje de compartir información errónea sobre el caso.

Savannah Guthrie es una cara famosa en los medios estadounidenses y su video obtuvo el apoyo de gran parte del mundo mediático y de Hollywood.

La periodista, que se unió a NBC en 2007, fue elegida como copresentadora del programa Today en 2012.

También se desempeña como corresponsal legal principal de NBC News y hace parte de la programación especial del Día de Acción de Gracias de la cadena y también de los Juegos Olímpicos.

Guthrie tenía previsto ser copresentadora de la cobertura de NBC de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán, el viernes.

Pero no estará allí debido a la desaparición de su madre. La presentadora Mary Carillo ocupará su lugar, según informó NBC.

"Nuestros pensamientos están con Savannah y toda la familia Guthrie", declaró Molly Solomon, productora ejecutiva y presidenta de NBC Olympics Production. "Cuentan con todo nuestro apoyo".

Según el periódico Arizona Republic, una iglesia de Tucson invitó a la comunidad a reunirse el miércoles para orar por el regreso de Nancy Guthrie sana y salva.