Nave Orión realiza con éxito maniobra de inyección y astronautas de Artemis II ya se dirigen hacia la Luna





Los astronautas de la misión Artemis II ya están fuera de la órbita terrestre y se dirigen hacia la Luna.

La maniobra de inyección translunar, que es como se conoce al momento en el que se encienden los motores de la nave Orión para dejar atrás la órbita circular alrededor de la Tierra e iniciar una órbita ovalada para llegar a la Luna, se llevó a cabo este jueves.

El encendido de los motores comenzó a las 19:49 y duró 5 minutos y 50 segundos.

El centro de control de la misión de la NASA lo ha descrito como el "último encendido importante de motores de la misión".

En una conferencia de prensa, Lori Glaze, quien dirige el desarrollo de Artemis, dijo que la maniobra de inyección translunar fue "impecable".

"Nuestra tripulación está sana y nuestra nave espacial funciona realmente bien", agregó.

NASA Miembros de la misión Artemis II en la Tierra celebran tras la maniobra.

La NASA informó que cuando el encendido de los motores se realiza, la maniobra generara un empuje suficiente como para acelerar un automóvil de 0 a 96,5 km/h en solo 2,7 segundos.

"La tripulación se siente bastante bien aquí arriba de camino a la Luna", dijo el astronauta Jeremy Hansen en la transmisión en directo de la NASA.

Tras haberse completado la inyección translunar, por primera vez en más de 50 años, los seres humanos se dirigen a orbitar la Luna. La nave espacial se encuentra ahora a más de 1.600 kilómetros de la Tierra.

"La humanidad ha demostrado una vez más de lo que es capaz", agregó Hansen. "Son sus esperanzas sobre el futuro las que nos impulsan ahora en este viaje alrededor de la Luna."

Pero, ¿qué es una maniobra de inyección translunar?

BBC

Qué es una "inyección translunar"

La inyección translunar es el término que se utiliza en los viajes espaciales para referirse al gran encendido de motores que libera a una nave espacial del agarre gravitatorio de la Tierra y la lanza hacia una trayectoria rumbo a la Luna.

En el caso de Artemis II, esta tarea recae en el motor principal de Orión, situado en su módulo de servicio de fabricación europea.

Tras pasar un día en una "órbita terrestre alta" de forma alargada —circundando el planeta y verificando los motores, la navegación y los sistemas de soporte vital con la tripulación completa a bordo—, Orión pasó por el punto más bajo de dicha órbita para encender su motor durante unos pocos minutos.

Reuters El potente cohete SLS lanzó a la tripulación de Artemis II hacia la Luna.

El encendido lo que hace es añadir una enorme cantidad de velocidad adicional, suficiente para extender su trayectoria en un largo arco para llevar a los cuatro astronautas alrededor de la cara oculta de la Luna y de regreso hacia la Tierra, siguiendo una denominada trayectoria de retorno libre.

Si los ingenieros no hubieran estado satisfechos con alguno de los sistemas de Orión antes de este momento, podrían simplemente haber cancelado el encendido y mantener la nave orbitando la Tierra hasta trazar una ruta de regreso segura.

La misión Artemis II de la NASA, que durará 10 días, despegó con éxito este miércoles, un momento histórico que marca el regreso de una tripulación a la órbita de la Luna después de medio siglo.



