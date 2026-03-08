Mujeres alrededor del mundo salen a las calles a conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer

EN VIVO
Getty Images
Por BBC News Mundo 8 de marzo de 2026, 13:00 PM
Mujeres marchan en España por el Día Internacional de la Mujer
Getty Images

Mujeres de alrededor de gran parte del mundo han salido a las calles este 8 de marzo, cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer.

En varios países de América Latina las calles se han teñido de morado y verde, con mujeres de todas las edades manifestándose por sus derechos.

También lo han hecho en Estados Unidos, Europa, Asia y en gran parte del globo.

En algunas de las fotografías que recopilamos a continuación, se puede ver que varias de las manifestaciones han estado marcadas por la guerra que se vive en Medio Oriente tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las muestras de solidaridad también han ido en favor del fin de la guerra en Ucrania y los ataques que persisten en Gaza.

Persona portando una pancarta con el lema "100 años, 100 % feministas".
Getty Images
Una mujer de 100 años participa de las manifestaciones de Madrid, España.
Jóvenes se manifiestan en España.
Getty Images
Muchas jóvenes se han hecho presentes en las marchas de alrededor del mundo.
Mujeres francesas se manifiestan en un nuevo Día Internacional de la Mujer.
Getty Images
Las francesas se visten de "Rosie, la remachadora" en una demostración en París.
La artista y activista feminista Saranda Sadikaj, conocida como "Ms. Indefinite", con sede en Kosovo, se echa un cubo de agua de colores durante su actuación en Pristina.
Getty Images
La artista y activista feminista Saranda Sadikaj, conocida como "Ms. Indefinite", con sede en Kosovo, hace una performance en Pristina.
Marcha por el Día de la Mujer en Madrid, España.
Getty Images
Demostraciones en las calles de España, en la marcha bajo el lema "feministas antifascistas. Somos más y estamos en todas partes".
Bangkok
Getty Images
En las calles de la capital de Tailandia, Bangkok, mujeres reclamaron por sus derechos.
Una mujer con la boca cubierta por un cartel en el que se lee "vivir es mi derecho".
Getty Images
Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades de Brasil.
Mujeres en una demostración por el Día de la Mujer en Río de Janeiro.
Getty Images
Conmemoración por las víctimas de femicidio en una demostración en las calles de Río de Janeiro, Brasil.
Una demostración en Brasil.
Getty Images
Las mujeres brasileñas levantando sus puños en una demostración en Río de Janeiro, Brasil.
Personas portan pancartas en las que se reclama la protección de los derechos de las mujeres durante en Kiev, Ucrania.
Getty Images
Las mujeres ucranianas participaron de una masiva marcha en Kiev.
Marcha por el Día de la Mujer en Chile.
Getty Images
En Chile, recordaron a las ejecutadas políticas durante la dictadura de Pinochet.
Cientos de personas durante la manifestación convocada por la Assemblea 8M con motivo del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 2026, en Barcelona.
Getty Images
Masivas marchas se registraron en Barcelona, bajo el lema "Frente al imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista".
Los participantes marchan por las calles de Ámsterdam, Países Bajos.
Getty Images
Marcha multitudinaria en las calles de Ámsterdam, Países Bajos.
Decenas de activistas marchan y pronuncian discursos mientras portan carteles durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Indonesia.
Getty Images
Decenas de activistas marchan en las calles de Malang, Java Oriental, Indonesia
Una mujer porta un cartel que dice "la rabia también es política".
Getty Images
Una mujer posa con su cartel en las masivas marchas en España.
Mujeres participan en la manifestación por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres en Estambul, Turquía.
Getty Images
Mujeres participan en la manifestación por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres en Estambul, Turquía.
Miembros del público participan en una marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de 2026 en Edimburgo, Escocia.
Getty Images
Una manifestante carga a su bebé, mientras sostiene un cartel que dice: "Apoyamos a nuestras hermanas en Medio Oriente", en una convocatoria en Escocia.
En varias manifestaciones se pudo ver la bandera de Palestina.
Getty Images
En varias marchas se pudo ver la bandera de Palestina.
