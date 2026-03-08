Mujeres alrededor del mundo salen a las calles a conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer

Mujeres de alrededor de gran parte del mundo han salido a las calles este 8 de marzo, cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer.
En varios países de América Latina las calles se han teñido de morado y verde, con mujeres de todas las edades manifestándose por sus derechos.
También lo han hecho en Estados Unidos, Europa, Asia y en gran parte del globo.
En algunas de las fotografías que recopilamos a continuación, se puede ver que varias de las manifestaciones han estado marcadas por la guerra que se vive en Medio Oriente tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Las muestras de solidaridad también han ido en favor del fin de la guerra en Ucrania y los ataques que persisten en Gaza.