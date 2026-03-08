Mujeres alrededor del mundo salen a las calles a conmemorar un nuevo Día Internacional de la Mujer

Getty Images

Mujeres de alrededor de gran parte del mundo han salido a las calles este 8 de marzo, cuando se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer.

En varios países de América Latina las calles se han teñido de morado y verde, con mujeres de todas las edades manifestándose por sus derechos.

También lo han hecho en Estados Unidos, Europa, Asia y en gran parte del globo.

En algunas de las fotografías que recopilamos a continuación, se puede ver que varias de las manifestaciones han estado marcadas por la guerra que se vive en Medio Oriente tras los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las muestras de solidaridad también han ido en favor del fin de la guerra en Ucrania y los ataques que persisten en Gaza.

Getty Images Una mujer de 100 años participa de las manifestaciones de Madrid, España.

Getty Images Muchas jóvenes se han hecho presentes en las marchas de alrededor del mundo.

Getty Images Las francesas se visten de "Rosie, la remachadora" en una demostración en París.

Getty Images La artista y activista feminista Saranda Sadikaj, conocida como "Ms. Indefinite", con sede en Kosovo, hace una performance en Pristina.

Getty Images Demostraciones en las calles de España, en la marcha bajo el lema "feministas antifascistas. Somos más y estamos en todas partes".

Getty Images En las calles de la capital de Tailandia, Bangkok, mujeres reclamaron por sus derechos.

Getty Images Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades de Brasil.

Getty Images Conmemoración por las víctimas de femicidio en una demostración en las calles de Río de Janeiro, Brasil.

Getty Images Las mujeres brasileñas levantando sus puños en una demostración en Río de Janeiro, Brasil.

Getty Images Las mujeres ucranianas participaron de una masiva marcha en Kiev.

Getty Images En Chile, recordaron a las ejecutadas políticas durante la dictadura de Pinochet.

Getty Images Masivas marchas se registraron en Barcelona, bajo el lema "Frente al imperialismo colonial y fascista: lucha transfeminista".

Getty Images Marcha multitudinaria en las calles de Ámsterdam, Países Bajos.

Getty Images Decenas de activistas marchan en las calles de Malang, Java Oriental, Indonesia

Getty Images Una mujer posa con su cartel en las masivas marchas en España.

Getty Images Mujeres participan en la manifestación por la igualdad de género y contra la violencia hacia las mujeres en Estambul, Turquía.

Getty Images Una manifestante carga a su bebé, mientras sostiene un cartel que dice: "Apoyamos a nuestras hermanas en Medio Oriente", en una convocatoria en Escocia.