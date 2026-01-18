Mueren al menos 21 personas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en el sur de España





Al menos 21 personas han muerto y un centenar han resultado heridas al descarrilar dos trenes de alta velocidad en Córdoba, en el sur de España.

Un tren de la compañía Iryo en el viajaban unas 300 personas con destino a Madrid desde Málaga descarriló sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua por la que circulaba otro convoy que cubría la línea Madrid-Huelva y que también descarriló.

Numerosos efectivos de los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar del siniestro para rescatar a los pasajeros atrapados y atender a los heridos, varios de los cuales permanecen en estado grave.

Las causas del accidente, ocurrido en el municipio de Adamuz a las 19:39 hora local, todavía se desconocen.

El presidente de España, Pedro Sánchez, dijo en un mensaje en X que su gobierno "está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros".

Tras el accidente, se suspendió la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Con casi 4.000 kilómetros de vías en operación, España cuenta con la red de ferrocarril de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de China.

Más información en breve.

Reuters







