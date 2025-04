Muere Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Epstein y al príncipe Andrés por abusos sexuales

Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de los abusos sexuales de Jeffrey Epstein que también acusó al príncipe Andrés, murió por suicidio a los 41 años.

Giuffre falleció en la ciudad de Neergabby, en Australia, donde vivía desde hace años, le confirmó la familia a la BBC este sábado.

"Con el corazón profundamente roto, anunciamos la muerte de Virginia en su granja en Australia Occidental", declaró la familia en un comunicado.

El comunicado explica que "se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida", agregó.

La activista con doble nacionalidad estadounidense y australiana "fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes", según el texto.

"Al final, el costo del abuso es tan alto que para Virginia se volvió insoportable", concluye.

En un comunicado, Dini von Mueffling, portavoz de Giuffre durante muchos años, la describió como "una de las personas más extraordinarias que he tenido el honor de conocer".

Afirmó que Giuffre fue un "modelo de referencia para otras sobrevivientes y víctimas" y que "fue un privilegio único representarla".

Tras hacer públicas sus acusaciones de abuso, Giuffre se convirtió en una destacada activista y estuvo estrechamente vinculada al movimiento #MeToo.

Las demandas a Epstein y el príncipe Andrés

Giuffre fue una figura clave en los casos que llevaron a la condena de Ghislaine Maxwell, quien fue pareja y socia de Epstein, y al avance de otras investigaciones de tráfico sexual.

Bajo el seudónimo de "Jane Doe 102", en mayo de 2009 presentó una demanda civil en la que acusaba a Epstein y a Ghislaine Maxwell de haberla reclutado y explotado sexualmente cuando era menor de edad.

Esta fue una de las numerosas demandas civiles presentadas por víctimas de Epstein, muchas de las cuales se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales por importes no revelados.

En enero de 2022, documentos judiciales revelaron que Giuffre recibió US$500.000 como parte de su acuerdo con Epstein.

El financiero se suicidó en agosto de 2019 en una celda mientras estaba a la espera de juicio por tráfico sexual.

Anteriormente, fue condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor.

Maxwell fue condenada a 20 años de prisión en EE.UU. por su participación en el tráfico y abuso de Epstein.

Getty Images Giuffre en un tribunal de Nueva York en 2019.

La activista también presentó una demanda contra el príncipe Andrés de Inglaterra, que se resolvió en 2022 con un acuerdo económico.

El pacto incluía una declaración en la que él, que niega todas las acusaciones en su contra, expresaba arrepentimiento por su relación con Epstein, pero sin una admisión de responsabilidad ni disculpa.

Giuffre fue reclutada por Maxwell en 1999 y, según su testimonio, sometida a abuso sexual y tráfico por parte de Epstein y su entorno durante varios años.

Afirmó haber conocido a Maxwell, que pertenecía a la alta sociedad británica, en el año 2000, quien le presentó a Epstein. Denunció haber sido sometida a años de abusos de él y sus allegados.

Problemas familiares

Virginia Giuffre vivía con sus hijos y su esposo Robert en el suburbio australiano de North Perth, aunque informes recientes sugieren que la pareja se había separado tras 22 años de matrimonio.

El 2 de febrero, presuntamente violó una orden de restricción por violencia familiar en Ocean Reef, la ciudad donde vivía su familia, según los tribunales de Australia Occidental.

El 22 de marzo, publicó lo siguiente en Instagram: "Mis hermosos bebés no tienen ni idea de cuánto los amo y los están envenenando con mentiras.

"Los extraño muchísimo. He pasado por un infierno y he regresado durante mis 41 años, pero esto me duele muchísimo más que cualquier otra cosa".

Una semana después publicó en la misma red social que había sufrido lesiones graves en un accidente automovilístico, algo que la policía no ha podido confirmar.

Su valentía inspiró a otras víctimas a hablar y contribuyó a exponer una de las redes de explotación sexual más conocidas de las últimas décadas.

Aquí encontrarás enlaces de ayuda para la prevención del suicidio.