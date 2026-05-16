Muere un buzo que intentaba rescatar los cuerpos de los 5 italianos que se ahogaron en las Maldivas

Un buzo de rescate falleció mientras buscaba los cuerpos de los italianos que murieron en un accidente de buceo en las Maldivas.

El sargento Mohamed Mahdhee fue trasladado al hospital en estado crítico y posteriormente sucumbió a sus heridas, según informó un portavoz del gobierno a la BBC el sábado.

Los cinco italianos murieron mientras intentaban explorar cuevas a una profundidad de unos 50 metros. Hasta el momento, se cree que solo se ha recuperado el cuerpo de uno de ellos, en una cueva a unos 60 metros de profundidad.

Este es probablemente el peor accidente de buceo ocurrido en esta pequeña nación del Océano Índico, un popular destino turístico por su cadena de islas de coral.

Instagram/University of Genoa/Albatros Top Boat Entre las cinco personas que murieron estaban Giorgia Sommacal (iz.), su madre Monica Montefalcone (centro) y el instructor de buceo Gianluca Benedetti

El presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, viajó el sábado al atolón de Vaavu para observar las operaciones de búsqueda.

El ejército de Maldivas calificó la operación de muy alto riesgo, ya que los equipos se enfrentan a condiciones meteorológicas adversas.

Cuatro de los buzos italianos formaban parte de un equipo de la Universidad de Génova, entre ellos la profesora de ecología Monica Montefalcone, su hija y dos investigadores. El quinto era jefe de operaciones de la embarcación e instructor de buceo.

Según informaron los medios locales, los cinco se sumergieron en el atolón de Vaavu el jueves por la mañana y fueron reportados como desaparecidos al no volver a la superficie.

Getty Images Las islas Maldivas atraen cada año miles de turistas.

La policía informó que el tiempo era adverso en la zona, a unos 100 km al sur de la capital, Malé. Se emitió una alerta amarilla para embarcaciones de pasajeros y pescadores.

El portavoz del gobierno, Mohamed Hussain Shareef, declaró que los buceadores recreativos solo tienen permitido sumergirse hasta una profundidad de 30 metros y que no estaba claro por qué los italianos entraron en una cueva situada a 60 metros de profundidad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia informó anteriormente que otros 20 ciudadanos italianos a bordo del yate Duke of York, del que partieron los cinco buceadores, resultaron ilesos y recibieron asistencia de la Embajada de Italia en Colombo, Sri Lanka.