Muere Pelé: 5 cosas que tal vez no sabías de Pelé, "el rey" del fútbol

1. Fue arquero cuatro veces… (y en una de ellas ayudó a su equipo a llegar a una final)

2. Fue el único jugador que hizo expulsar a un árbitro… (y al que permitieron volver a jugar después de ser expulsado)

"De las 28 personas que trajo el Santos, me pegaron 25. Los únicos que no lo hicieron fueron el médico, un periodista de Folha de São Paulo y Pelé", dijo Velásquez años después.

3. Le quebró la nariz a un rival de un cabezazo (y fue su peor remordimiento)

Pelé le había fracturado el tabique a su rival . El árbitro, que estaba en otra cosa, no vio la jugada, por lo que no pudo expulsar a la estrella brasileña.

Y añadió: "Me marcaba arriba, no me dejaba mover y me cegué; eso fue todo. Después fui al hotel y le pedí disculpas...".