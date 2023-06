Muere Daniel Ellsberg, "el hombre más peligroso de Estados Unidos"

El caso terminó en la Corte Suprema, después de que el gobierno del presidente Richard Nixon intentara impedir al diario The New York Times publicar el contenido de los documentos.

La filtración

En 1971, un hombre que más tarde se supo que fue Ellsberg, filtró a varios periódicos, incluidos The New York Times y The Washington Post, miles de páginas de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos.