Mojtaba Jamenei es el nuevo líder de Irán: quién es el misterioso hijo del ayatolá Alí Jamenei

La Asamblea de Expertos del país islámico, la máxima cúpula de decisión, eligió al segundo hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei como nuevo líder supremo del país, informaron los medios estatales.

El clérigo de 56 años estaba entre los nombres de los posibles sucesores desde el día en que el ayatolá Jamenei, de 86 años, murió en un ataque de la ofensiva de EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

"A pesar de las graves condiciones de guerra y las amenazas directas de los enemigos contra esta institución popular, y a pesar del bombardeo de las oficinas de la Secretaría de la Asamblea de Expertos, que provocó la muerte de varios miembros del personal y del equipo de seguridad, no se detuvo ni un momento el proceso de selección y presentación de los líderes del sistema islámico", dijo un presentador de la televisión estatal en las primeras horas del lunes, tiempo de Teherán.

A continuación, el presentador gritó: "Allahu Akbar, Allahu Akbar (Alá es el más grande), Jamenei es el líder".

Desde la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería participar en la selección del nuevo líder supremo iraní.

Si bien señaló que estaría dispuesto a aceptar a alguien vinculado al antiguo liderazgo, dejó en claro su oposición a que esa persona fuera Mojtaba Jamenei.

"El hijo de Jamenei es inaceptable para mí", declaró Trump a principios de esta semana.

Y más temprano este domingo, Trump afirmó que, sin su aprobación, quienquiera que asumiera cargo "no durará mucho tiempo".

Israel también expresó previamente su oposición, asegurando que "seguirán persiguiendo a todos los sucesores" del difunto ayatolá.

IRINN Esta fue la foto de Mojtaba Jamenei mostrada en la televisión estatal iraní tras el anuncio de su selección.

Muchos esperan que Mojtaba continúe con las políticas de línea dura de su padre como líder supremo.

Algunos también creen que un hombre que ha perdido a su padre, a su madre y a su esposa en ataques estadounidenses e israelíes difícilmente cederá a la presión occidental.

Pero también se enfrenta a la difícil tarea de garantizar la supervivencia de la República Islámica y convencer al público de que es la persona adecuada para sacar al país de la devastación política y económica.

Su historial de liderazgo sigue sin estar probado en gran medida, y la percepción de que la república se está convirtiendo en un sistema hereditario podría profundizar aún más el descontento público.

Mojtaba es ahora un hombre en la mira de sus rivales, ya que el ministro de Defensa de Israel ha dicho que el próximo líder supremo será "un objetivo inequívoco para su eliminación".

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad nororiental de Mashhad, Mojtaba es el segundo de los seis hijos del extinto líder Ali Jamenei.

Cursó sus estudios secundarios en la escuela religiosa Alavi de Teherán.

Según los medios de comunicación iraníes, a los 17 años sirvió en el ejército durante varios períodos cortos durante la guerra entre Irán e Irak. El conflicto, que duró ocho años (1980-1988), hizo que el régimen se enemistara aún más de Estados Unidos y sus aliados de Occidente, que apoyaban a Irak.

En 1999, Mojtaba se trasladó a Qom, una ciudad santa considerada un importante centro de la teología chiita, para continuar sus estudios religiosos.

Cabe destacar que hasta ese momento no vestía ropa clerical.

A diferencia de su padre, Mojtaba ha mantenido en gran medida un perfil bajo. Nunca ha ocupado ningún cargo gubernamental, ni ha dado discursos públicos o entrevistas. Solo se han publicado un número limitado de fotos y videos suyos.

Sin embargo, existen rumores desde hace mucho tiempo sobre su influencia como guardián de su padre.

Los cables diplomáticos estadounidenses, publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000, lo describían como "el poder detrás de la túnica", considerado ampliamente como un "líder capaz y enérgico" dentro del régimen, según la agencia Associated Press.

Getty Images Mojtaba Jamenei tiene 56 años, seis más que su padre cuando asumió el liderazgo de Irán en 1989.

Mojtaba era un clérigo de rango medio, lo que suponía un obstáculo para su ascenso como líder supremo.

En los últimos días, algunos medios de comunicación y funcionarios cercanos a los centros de poder en Irán habían comenzado a referirse a él como "ayatolá", un título clerical de alto rango.

A algunos analistas, este cambio les pareció un intento de elevar su prestigio religioso y presentarlo como un líder creíble.

En el sistema de seminarios, ostentar el rango de "ayatolá" e impartir clases avanzadas se considera un indicador del nivel académico y los conocimientos de una persona, así como uno de los requisitos y condiciones previas para seleccionar a un futuro líder.

Pero ya hay un precedente. El propio Alí Jamenei fue rápidamente ascendido a "ayatolá" después de convertirse en el segundo líder supremo en 1989.

EPA Mojtaba Jamenei era considerado un clérigo de rango medio.

Acusaciones de injerencia política

El nombre de Mojtaba saltó a la palestra pública durante las elecciones presidenciales de 2005, que dieron la victoria a Mahmud Ahmadineyad, que era considerado un candidato de línea dura.

En una carta abierta a Jamenei, el candidato reformista Mehdi Karroubi acusó a Mojtaba de interferir en la votación a través de elementos de la Guardia Revolucionaria y la milicia Basij, que distribuyeron dinero a grupos religiosos para ayudar a Ahmadineyad a ganar.

Cuatro años más tarde, Mojtaba se enfrentó a la misma acusación.

La reelección de Ahmadineyad desencadenó protestas masivas en todo el país, conocidas como el Movimiento Verde. Algunos manifestantes corearon consignas en contra de la idea de que Mojtaba pudiera suceder a su padre como líder supremo de Irán.

Reuters Mojtaba Jamenei (derecha) mantuvo un perfil bajo mientras estuvo su padre al mando de Irán.

Mostafa Tajzadeh, entonces viceministro del Interior, describió el resultado como un "golpe electoral". El funcionario fue encarcelado durante siete años, lo que atribuyó al "deseo directo de Mojtaba Jamenei".

Dos candidatos reformistas, Mir-Hossein Mousavi y Mehdi Karoubi, fueron puestos bajo arresto domiciliario tras las elecciones de 2009. En febrero de 2012, Mojtaba se reunió con Mousavi y le instó a que renunciara a sus protestas, según informaron fuentes iraníes al Servicio Persa de la BBC.

En 2019, Mojtaba fue sancionado por Estados Unidos como parte de un grupo de personas "que han sido designadas por el entonces líder supremo de Irán, Alí Jamenei, o que han actuado en su nombre o en su representación".

El poder del líder supremo

La República Islámica se fundó en 1979 tras el derrocamiento de la monarquía, y su ideología se basa en el principio de que el líder supremo debe ser elegido por su prestigio religioso y su liderazgo demostrado, y no por sucesión hereditaria.

El ayatolá Alí Jameneí había ocupado el puesto de líder supremo desde 1989, luego del fallecimiento del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la república islámica.

Jamenei solo se había pronunciado en términos generales sobre el futuro liderazgo de la República Islámica. Hace dos años, un miembro de la Asamblea de Expertos afirmó que se oponía a la idea de que Mojtaba fuera candidato al futuro liderazgo. Sin embargo, nunca se había pronunciado públicamente sobre tales especulaciones.

De acuerdo con el artículo 109 de la Constitución iraní, el líder supremo es el jefe del Estado y el comandante en jefe de las fuerzas armadas, por lo cual "puede declarar la guerra y la paz y movilizar a los efectivos".

Getty Images Jamenei y Jomeini fueron los dos primeros líderes supremos de Irán.

Asimismo, tiene autoridad sobre la Policía Nacional y la controvertida Policía de la Moral, encargada de velar por el respeto a las tradiciones islámicas como el uso de la hijab o velo islámico.

El líder también controla el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), responsable de la seguridad interna del país, y de su ala de voluntarios, la Fuerza de Resistencia Basij.

Los Basij han reprimido repetidamente la disidencia en Irán en los últimos tiempos.

La Constitución también le otorga al clérigo la facultad de "nombrar, destituir y aceptar las dimisiones" de los miembros del Consejo de Guardianes, instancia que controla a los poderes del Estado; de los miembros de la judicatura y de los directivos de los medios de comunicación estatales.

El líder puede igualmente convocar referendos y, sobre todo, puede "cesar al presidente de la República".

Tras su elección, el CGRI celebró el nuevo liderazgo de un "jurista versátil, un joven pensador y el más conocedor de cuestiones políticas y sociales", según una declaración difundida por la prensa estatal.

El IRGC también afirma que declara su "respeto, devoción y obediencia" a Jamenei, y afirma que sus miembros están "dispuestos a obedecer y sacrificarse por completo para cumplir los mandatos divinos del jurista guardián".

*El Servicio Persa de la BBC es utilizado por 24 millones de personas en todo el mundo —la mayoría en Irán— a pesar de estar bloqueado e interferido sistemáticamente por las autoridades iraníes.