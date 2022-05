Modelo se hizo viral en redes haciendo limpieza en casas de personas con depresión

Cortesía: Ellen Milgrau Ellen Milgrau limpia las viviendas de personas que han dejado de hacerlo a causa de la depresión.

Platos acumulados, ropa sucia, restos de comida en las habitaciones, infinidad de cucarachas y hasta larvas. Estas son algunas de las cosas que la modelo, presentadora y cantante brasileña Ellen Milgrau encontró en los hogares que visitó en las últimas semanas.

Había ido allí con un objetivo: limpiar esas casas para mejorar la calidad de vida de sus residentes, que luchan contra la depresión.

Por falta de ánimo, muchos de ellos no habían podido hacer la limpieza.

"A veces la persona no puede ni levantarse para ducharse. Hay situaciones en las que ni siquiera es justo llamar a una señora de la limpieza porque la suciedad es muy crítica", le dice la modelo a BBC News Brasil.

La limpieza que hace en casas ajenas es parte de una serie de videos que la modelo comenzó a compartir en su perfil de TikTok a principios de marzo.

Estas publicaciones se viralizaron y acumularon más de 30 millones de reproducciones solo en esta red social.

"Él nos pidió ayuda"

Ellen dice que el proyecto, llamado LimpiezaMilgrau, está relacionado con el hábito de limpieza que tiene desde que era una niña.

Ella cree que el lugar donde uno vive debe estar libre de suciedad para que todo esté bien. "Parece que la vida solo funciona cuando la casa está limpia", dice.

La idea, cuenta Milgrau, surgió cuando necesitaba ayudar a un amigo deprimido que tenía problemas para limpiar su propia casa.

"Solíamos decir: hagamos una intervención, lleguemos con las escobas y todo a su casa. Solo hablábamos, pero llegó un momento en que realmente él pidió ayuda", cuenta.

La modelo y su amiga, la publicista Lua Rodrigues, decidieron grabar la limpieza en un video en TikTok. Para Milgrau, quien también es una influencer, esto sirvió como una prueba del contenido que realmente complacería al público. Ella dice que todavía estaba evaluando la mejor manera de usar la red social de videos.

"Pensé en algunos nichos, como el maquillaje, porque quería crecer en TikTok. Cuando hablamos de grabar la limpieza, pensé: es un contenido que me gusta y puede funcionar", explica Milgrau.

Para hacerlos, se inspiraron en publicaciones de la finlandesa Auri Katariina, que se ha convertido en un fenómeno mundial al limpiar los hogares de personas con problemas de salud mental u otras dificultades que les impiden poder limpiar el lugar donde viven.

Cortesía Ellen Milgrau Esta es una de las casas que limpió la modelo como parte de su proyecto.

Tras la primera limpieza, en casa de su amigo, la publicación fue todo un éxito. En pocos días superó los 2 millones de reproducciones.

La repercusión positiva hizo que la modelo continuara con los videos. Para ella era una forma de hacer algo que le gusta, ayudar a otras personas y también hacer que el público la conociera mejor.

"Con esto puedo salir de mi zona de confort y también mostrar un lado que mucha gente no conoce de mí. Piensan que por ser modelo soy intocable o nací rica. Nada de eso", dice la joven.

Búsqueda de participantes

Luego de la repercusión del primer video, Milgrau y Rodrigues comenzaron a buscar a una segunda persona que estuviese en una situación similar.

Rodrigues lo anunció en varios lugares de la red hasta que encontró otro caso: una madre y una hija que vivían juntas, sufrían depresión y tenían la casa sucia.

Con la repercusión de los videos, Milgrau y Rodrigues empezaron a recibir numerosos mensajes por correo electrónico, Instagram y TiKTok de personas que pedían ayuda.

Para elegir, ellasmiran fotos del lugar y se informan en más profundidad sobre la historia del residente de la propiedad.

"Ya podemos identificar quiénes son los que nos buscan y realmente necesitan nuestra ayuda", dice Milgrau.

Cortesía Ellen Milgrau Milgrau, Rodrigues y las voluntarias Jady Carvalho y Fernanda Garroux en una jornada de limpieza.

Al principio, la modelo y la publicista hacían la limpieza solas. Rodrigues rara vez aparece en los videos, ya que ella es la responsable de las grabaciones. Ante la repercusión de los videos, consiguieron voluntarios para ayudarlas.

Como se trata de una producción independiente, solo pueden ocuparse de una casa por semana.

Cuando no está limpiando las casas, Milgrau se dedica a su carrera de modelo o hace publicidad para sus redes sociales. "No es con la limpieza que ganamos dinero, así que no podemos vivir solo de eso en este momento", comenta.

Situaciones precarias

Hasta el momento se han publicado cuatro episodios en TikTok.

Para Milgrau, la historia más llamativa fue el tercer caso, en el que una joven de 21 años vivía sola y padecía una depresión severa.

"Era una situación muy precaria. Estaba completamente abandonada por su familia después de perder un ser querido, estaba sin amigos y viviendo en São Paulo. Eso me afectó mucho", dice.

Ella cuenta que la joven no limpiaba la casa desde hacía 10 meses. Había basura por todas partes y muchas cucarachas.

"Hubo un momento, durante la limpieza, en que ella [la joven de 21 años] se derrumbó, empezó a llorar, se sintió culpable y estaba muy avergonzada de que estuviéramos haciendo esto por ella. Pero le explicamos y todo salió bien, ella estaba muy feliz", explica en el video.

Otro caso llamativo para la modelo fue el cuarto episodio: una madre que había perdido la custodia de su hija.

"Cuando vimos las fotos del apartamento, pensamos: 'el lugar está al nivel de suciedad que queremos'. Pero cuando llegamos, estaba mucho peor. El olor era muy fuerte. Hacía tres meses que estaba sin su hija, atravesando una depresión y había mucha suciedad", recuerda la modelo.

Las mujeres de ambos episodios recibieron terapia gratuita a través de un psicólogo que se ofreció a ayudarlas.

Depresión y tareas cotidianas

Al igual que las personas a las que visita, Milgrau también sufre de depresión. "Hago tratamiento y entiendo las dificultades que enfrentan estas personas".

El psiquiatra Higor Caldato explica que es común que una persona con depresión no pueda ocuparse de las tareas más sencillas.

"Uno de los principales síntomas de la depresión, además de la tristeza y la irritabilidad, es la pérdida de energía y la pérdida del placer por las cosas", le dice a BBC News Brasil.

"Esto significa que muchas veces las personas son incapaces de hacer las tareas cotidianas más simples, como las tareas del hogar y también las de cuidado personal, como bañarse y hacer ejercicio. Y esto no es porque la persona no quiera, es porque no puede y no tiene energía para hacer sus actividades", añade.

Pero aclara que no todas las personas con depresión tendrán estos síntomas. "Hoy es muy común que percibamos lo que llamamos depresión funcional, que es el paciente que, a pesar de estar deprimido, realiza sus actividades rutinarias, pero a costa de mucho esfuerzo, de mucho sufrimiento", dice.

"Hay muchos síntomas de depresión que se ven como una bobada, como una tontería. Lo ideal es buscar ayuda especializada. Como son síntomas emocionales, la gente no puede identificarlos en análisis de sangre, radiografías", explica.

En el caso de quienes no pueden ni siquiera limpiar su propia casa, el psiquiatra señala que el desorden puede empeorar el cuadro depresivo. "Esto hace crecer en la persona el sentimiento de incapacidad y aumenta aún más el sentimiento de impotencia e inferioridad", señala Caldato.

Limpiar la casa, dice Milgrau, es un pequeño paso para ayudar a una persona que se enfrenta a una enfermedad. "En los comentarios, muchos dicen: 'ah, en una semana todo volverá a ser como antes'. Pero creo que pueden mantenerla [la limpieza] porque este puede ser el impulso que necesitan para continuar. Después de eso, pueden dormir mejor e incluso pensar mejor", dice la modelo.

El mejor ejemplo de cómo puede ayudar la limpieza, apunta, es su amigo que participó en el primer episodio del proyecto.

"Él mantiene la casa limpia hasta el día de hoy y siempre nos envía una foto para mostrarnos", comenta Milgrau.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=IMfPjrdMnf4