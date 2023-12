Mitad de la población de Gaza se muere de hambre, advierte ONU

11 de diciembre de 2023, 5:30 AM

La mitad de la población de Gaza se está muriendo de hambre y 9 de cada 10 personas no pueden comer todos los días, según advirtió el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Israel afirma que debe continuar con los ataques aéreos contra Gaza para eliminar a Hamás y liberar a los rehenes, y que “cualquier muerte y sufrimiento de los civiles es doloroso, pero no tenemos otra alternativa”, ha dicho a la BBC el portavoz del ejército israelí, el teniente coronel Richard Hecht.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han pedido a la población que abandone el centro de Jan Yunis hacia zonas seguras, pero los residentes aseguran que ya no existen zonas que se puedan considerar seguras.

“Es la peor situación que he visto en mi vida”, dijo el funcionario.

"Tengo una hija de tres años, siempre me pide dulces, alguna manzana, alguna fruta. No puedo proporcionárselas. Me siento impotente", lamentó.