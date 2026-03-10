Misil de EE. UU. fue el que impactó base militar cerca de escuela en Irán, según análisis de video

Un misil Tomahawk estadounidense fue el que impactó contra una base militar cerca de una escuela primaria en el sur de Irán, donde las autoridades iraníes informaron que 168 personas, incluidas unas 110 niñas, murieron, según un análisis de video realizado por expertos.

Un video publicado el domingo por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr, cuya autenticidad ha sido confirmada por BBC Verify, muestra un misil momentos antes de impactar en una base del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) junto a la escuela primaria Shajareh Tayebeh en Minab.

BBC Verify estableció previamente, mediante imágenes satelitales, videos verificados y análisis de expertos, que la zona cercana a la escuela fue impactada por una serie de ataques.

Los expertos que han visto este último video le dijeron a la BBC que la presencia de un misil Tomahawk, junto con la evidencia de que la zona fue impactada por múltiples ataques, indica que se trató de una operación estadounidense.

Ni Israel ni Irán poseen Tomahawks, según los expertos.

Esto también haría altamente improbable que un solo misil iraní impactara el lugar al mismo tiempo y causara una cifra de muertos tan alta, según declaró un experto a BBC Verify.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró el sábado que Irán era el responsable del ataque a la escuela.

"Creemos que fue obra de Irán porque, como saben, son muy imprecisos con sus municiones. Carecen de precisión", les dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One.

Según CBS, socio estadounidense de la BBC, una evaluación preliminar del incidente por parte de Estados Unidos sugiere que es "probable" que el país fuera responsable del ataque mortal, pero que no tenía como objetivo la escuela intencionalmente y que podría haberla atacado por error.

Una fuente del gobierno israelí declaró a CBS News que Israel no estaba detrás del ataque y que su ejército no operaba cerca de la escuela.

Irán ha culpado a Estados Unidos e Israel del ataque. Ni Estados Unidos ni Israel han aceptado ni negado públicamente su responsabilidad (más allá de las palabras de Trump señalando a Irán).

La BBC contactó al gobierno estadounidense para que comente la evaluación de los expertos sobre el nuevo video, sin respuesta al momento de publicar este artículo.

El análisis del video realizado por BBC Verify sugiere que una clínica médica —que según medios iraníes pertenecía a la armada del CGRI— ubicada en la propia base probablemente fue alcanzada por el misil Tomahawk que se ve en las imágenes. La clínica se encuentra aproximadamente a 200 metros de la escuela.

El video verificado muestra grandes columnas de humo cerca de la escuela antes de que se viera el Tomahawk, lo que sugiere que impactó antes de que el misil que se ve en las imágenes detonara en la base militar.

Esto coincide con el análisis previo de BBC Verify, que indicaba que la escuela fue impactada aproximadamente al mismo tiempo que otros edificios en el complejo adyacente del CGRI.

Tres expertos identificaron la munición en el video verificado como un misil Tomahawk estadounidense.

Un analista sénior de Mackenzie Intelligence Services afirmó que la munición del video tiene "todas las características de un Tomahawk estadounidense en su fase terminal".

El Tomahawk es un tipo de misil de crucero de largo alcance que puede lanzarse desde submarinos, barcos y aviones, y que ha sido parte del arsenal estadounidense durante décadas.

Wes Bryant, analista de seguridad nacional que sirvió en la Fuerza Aérea de EE.UU., también confirmó que se trataba de un misil Tomahawk.

Bryant añadió que la evidencia de múltiples ataques contra todo el complejo del CGRI "indica una operación estadounidense deliberada y precisa".

N. R. Jenzen Jones, director de Servicios de Investigación de Armamento, declaró previamente a BBC Verify que era improbable que un misil iraní hubiera causado los importantes daños por explosión observados en la escuela, ya que estos misiles llevan "ojivas explosivas relativamente pequeñas".

El general Dan Caine, oficial de mayor rango del ejército estadounidense, declaró el 2 de marzo que los Tomahawks fueron los primeros misiles disparados contra Irán por la Armada estadounidense como parte de "ataques en el flanco sur".

El Departamento de Defensa de EE.UU. presentó en una conferencia de prensa el 4 de marzo un mapa ilustrativo que refleja los ataques realizados durante las primeras 100 horas de la guerra, y muestra que la zona de Minab fue el objetivo.

El continuo apagón de internet en Irán ha dificultado la verificación independiente de los detalles del incidente.

Además, las restricciones a la libertad de prensa de los periodistas internacionales en Irán dificultan enormemente la certeza de lo ocurrido en Minab el 28 de febrero.

