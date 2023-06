Millonario chino falla 27 veces el examen de ingreso a la universidad

28 de junio de 2023, 7:30 AM

"Solía decir 'Simplemente no creo que no lo logre', pero ahora estoy desgarrado", relató el hombre de Sichuan al medio de comunicación chino Tianmu News.

Una oportunidad decisiva

A lo largo de los años, la razón de sus continuos intentos cambió. Primero era un objetivo para cambiar su destino y después lo hacía porque no estaba dispuesto a rendirse.

"Pienso que es una lástima no ir a la universidad, tu vida no estará completa sin una educación superior", dijo al medio local The Papers en 2014.