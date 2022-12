"Mi hija murió de sobredosis a los 15 años en el baño de su escuela en California"

20 de diciembre de 2022, 21:17 PM

" Murió sola, en un baño. Allí acabaron sus sueños, sus planes, y también terminó mi vida . Me ha dejado destrozada. No lo puedo superar".

Horas de angustia

Se refirió así a que unas ocho horas antes de que la menor fuera hallada, la escuela avisó a su madre de que no había asistido a la clase de después de almuerzo.

"Me llamaron a eso de las 12:30 para decirme que no estaba, que el maestro la tenía como ausente. Pero yo les aseguré que sí, que había ido a la escuela por la mañana, y les pedí que por favor la buscaran", dijo ante los micrófonos, con otra de sus hijas en brazos.

" ¿Dónde estaba el personal? ¿Dónde (estaban) los maestros? ¿Dónde estaba la administración? Si no fuera por el otro padre, entonces mi sobrina no habría sido encontrada tal vez hasta el día siguiente".

Después de pasar la tarde sin poder concentrarse en el trabajo y ver al llegar a casa que aún no había rastro de Melanie, denunció su desaparición llamando al 911.

"La policía llegó a la casa a las 2 AM a informarme de la muerte de mi hija", recuerda esta mujer originaria del estado mexicano de Oaxaca.

"Le tuve que decir (a una de ellas) que su hermana mayor no iba a volver. Tiene 7 años. ¿Cómo le dices a alguien de 7 años que su hermana no va a volver? La dejé llorando durante un largo rato", le contó a la prensa durante la vigilia celebrada en la secundaria Helen Bernstein en septiembre.

En la demanda —de daños y perjuicios por negligencia y muerte por negligencia — se argumenta que la escuela y el distrito no cumplieron con su labor de proteger a su alumna, y que la falta de supervisión condujo a un "retraso en la aplicación del tratamiento que pudo haber salvado su vida".

Pero además "sabemos que las cosas no han cambiado porque solo un mes después otro adolescente tuvo una sobredosis en la escuela. ¿Dónde están los cambios?", cuestionó el abogado Carrillo.

"El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles no comenta sobre litigios pendientes o en curso. Sin embargo, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados sigue siendo nuestra máxima prioridad ", es la respuesta que recibió BBC Mundo cuando se puso en contacto con el organismo para conocer su versión y su reacción ante la demanda.

Crisis en aumento

Y es que es un problema que no deja de crecer.

"Y el consumo de drogas entre adolescentes se está volviendo no más común pero sí más peligroso", concluyó.

"Solo con verla era feliz"

El de Melanie es uno de los rostros de las estadísticas funestas de este año, algo en lo que su madre no puede dejar de pensar.

"Me duermo pensado en ella y me despierto pensando en ella. Me paso el día con ella en la cabeza, pensando qué estaría haciendo ahorita", le dice a BBC Mundo.