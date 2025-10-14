"Mi desorden alimenticio me hizo buena mintiendo": confiesa Victoria Beckham en documental

"No se trata de él, se trata de mí", dice Victoria Beckham.

"Él" refiere a su esposo, David Beckham. Y eso es exactamente lo que nos ofrece un nuevo documental de tres partes, que se estrenó en Netflix este jueves.

La ex Spice Girl y empresaria de la moda, de 51 años, está decidida a contar su propia historia, dos años después de que su marido, ex capitán de la selección inglesa de fútbol, de 50 años, lanzara su propia y exitosa serie de televisión.

En los episodios, Victoria habla abiertamente sobre su trastorno alimentario y cómo la hizo "buena para mentir".

La serie también nos adentra en la carrera pop de Victoria, su vida familiar, sus dificultades para reinventarse y su preparación para un importante desfile en la Semana de la Moda de París.

Cuenta con la participación de amigas famosas como Eva Longoria y titanes de la moda como Anna Wintour y Donatella Versace.

Estas son las principales conclusiones de su documental.

Titulares negativos sobre el peso

Victoria Beckham alcanzó una fama vertiginosa con las Spice Girls, cuando aún era Victoria Adams, así que cuesta creer que en el colegio fuera "esa chica poco cool" que no encajaba.

"Definitivamente era una solitaria en el colegio", dice, y agrega que sufría bullying.

Comenta que desde pequeña empezó a recibir críticas por su apariencia y su peso.

Y cuando se unió a las Spice Girls en 1994, a menudo se enfrentaba a titulares negativos sobre su figura.

PA Media Las Spice Girls fueron un éxito desde el momento en que se lanzaron como grupo musical.

"Estaba controlando [la narrativa] de una manera increíblemente perjudicial. Cuando tienes un trastorno alimentario, te vuelves muy buena mintiendo", afirma.

"Y nunca fui muy honesta al respecto con mis padres. Nunca lo hablé públicamente. Realmente te afecta cuando te dicen constantemente que no eres lo suficientemente buena. Y supongo que eso me ha acompañado toda la vida", relata.

Sus compañeras de banda Mel B, Mel C, Emma Bunton y Geri Halliwell la hicieron "sentirse más alegre, más divertida", y la hicieron "sentirse bien" de ser ella misma.

Es un mensaje que sigue inculcando a su hija Harper, de 14 años.

"Le digo a Harper todos los días: sé quien eres", cuenta.

Lo que "enterró" en Baden-Baden

FilmMagic/Getty Images Su aparición en la ciudad alemana de Baden-Baden en 2006 junto a las novias y esposas de otros jugadores de fútbol capturó la atención de la prensa sensacionalista.

Tras el lanzamiento de su sencillo debut, Wannabe, que fue un éxito inmediato en las listas de hits en 1996, la "Spicemanía" arrasó el planeta con su mantra "Girl Power", una forma de empoderamiento femenino que las convirtió en un fenómeno mundial de la cultura pop.

Pero Geri Halliwell dejó a las Spice Girls en 1998 y el grupo se disolvió en 2001.

Victoria Beckham afirma que la transición le resultó "muy, muy difícil".

Siguió haciendo música, pero las críticas que recibió "le dolieron mucho".

Luego llegó la infame época de las WAGS (sigla en inglés que refiere a esposas y novias). Fotos de ella y otras esposas y novias apoyando a sus parejas futbolistas en la ciudad alemana de Baden-Baden en 2006 llenaron la prensa sensacionalista.

"Fue divertido", dice ella sobre esa época de su vida.

Pero ahora admite que hubo un "elemento de búsqueda de atención" en todo aquello.

"Intentaba encontrarme a mí misma, me sentía incompleta, triste, quizás congelada en el tiempo", señala. Tras mudarse con su familia a Estados Unidos, decidió que quería trabajar en el mundo de la moda.

Pero para lograrlo, sabía que tenía que dejar atrás sus otras personalidades: la Spice Girl, la WAG.

"Enterré esas tetas en Baden-Baden", reconoce refiriéndose a su apariencia de mediados de los 2000, que incluía senos protuberantes.

"Me convertí en una versión más simple y elegante de mí misma", agrega.

"Casi lo pierdo todo"

Beckham es muy honesta sobre las dificultades que enfrentó su negocio de moda.

Dice que la gente no la veía "nada cool" y que muchos se negaban a tomarla en serio.

Y la gigante de Vogue, Anna Wintour, refuerza esa visión cuando, al hablar acerca de las aspiraciones de Victoria en el mundo de la moda, dice: "Pensé que tal vez era un hobby. No me lo creía del todo".

En la serie, se menciona el crecimiento de Victoria Beckham Ltd, pero también los graves problemas financieros que enfrentó. David Beckham dice que no creía que su negocio fuera a sobrevivir, y su esposa coincide.

"Casi lo pierdo todo y fue una época muy oscura", asegura. "Lloraba antes de ir a trabajar todos los días porque me sentía como un bombero".

Getty Images Romeo, Harper y David Beckham estuvieron en París la semana pasada para apoyar a Victoria en su desfile de la semana de la moda.

Su empresa, dice, tenía "decenas de millones en números rojos".

En una escena posterior, se le quiebra la voz y brotan las lágrimas al recordar cómo su marido intervino para sacar adelante su negocio.

Pero la serie también la muestra cambiando las cosas, y la vemos dando lo mejor de sí en la antesala de su triunfal desfile de primavera/verano en la Semana de la Moda de París en septiembre de 2024.

La supermodelo Gigi Hadid desfiló para ella con un llamativo vestido verde esmeralda. Anna Wintour está presente y, en un video anterior, afirma: "Nos demostró que estábamos totalmente equivocadas".

Hoy en día, Victoria Beckham tiene oficinas en Londres y Nueva York, y su tienda insignia en Londres. Los productos de la marca se encuentran en 230 tiendas en 50 países de todo el mundo, según el sitio web de la compañía.

La presunta distancia con su hijo Brooklyn

EPA (De izquierda a derecha) David, Victoria, Brooklyn y Nicola Peltz Beckham en el estreno en Londres de Beckham en 2023.

El hijo mayor de la pareja, Brooklyn, de 26 años, es mencionado algunas veces en el documental y aparece brevemente. Su madre se refiere a él en una conversación al hablar de las náuseas matutinas que sufrió durante su embarazo y su actuación con las Spice Girls.

Sin embargo, durante los últimos meses, gran parte del interés en internet en torno a los Beckham se ha centrado en reportes de que Brooklyn y su esposa Nicola se han distanciado del resto de la familia.

La pareja no asistió a las celebraciones del 50.º cumpleaños de David Beckham y no publicó un mensaje de cumpleaños en internet, lo que avivó la intriga.

Nicola ha negado en el pasado que hubiera una disputa en la familia. David y Victoria Beckham nunca han reconocido el rumor de ruptura y se negaron a hacer comentarios cuando BBC News les preguntó.

Recientemente, Victoria dio una pista sobre el tema: declaró al Sunday Times que la reconciliación de Liam y Noel Gallagher debió hacer "muy feliz" a su madre. "Como madre, debe ser... debe estar muy feliz de ver a sus hijos llevarse bien", dijo.

La reportera de espectáculos Catrina Rose señala que no hubo "ningún indicio" de una disputa en la serie.

"Victoria está aclarando muchas cosas, pero no se está dejando llevar por este tema en particular", agregó.

La explicación de por qué no sonríe

FilmMagic/Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo, Harper, Victoria y David Beckham en el estreno de su nueva serie el miércoles por la noche.

Las caras adustas de Victoria Beckham se convirtieron en su look característico en los 90. Pero en la nueva serie, admite que hay una razón más profunda por la que nunca sonríe.

"En cuanto veo una cámara, cambio", dice.

"La barrera se levanta, me pongo la armadura, y ahí es cuando, ya sabes, la miserable que no sonríe, ahí es cuando sale. Y soy muy consciente de ello".

Añade que "preferiría no ser esa persona" y desearía tener la confianza para salir frente a las cámaras y sonreír.

Sin embargo, insiste en que sí sonríe en algunas ocasiones.

"Me he visto miserable todos estos años porque cuando estamos en la alfombra roja, este tipo siempre se hace a la izquierda", dice, señalando a su esposo.

"Cuando sonrío, sonrío desde la izquierda, porque si sonrío desde la derecha, parezco estar mal. Así que, en consecuencia, sonrío por dentro, pero nadie lo ve, por eso parezco tan malhumorada".

En el episodio final, filmado antes del 50.º cumpleaños de David Beckham este año, la pareja reflexiona sobre todo lo que han logrado y lo que les espera.

"El éxito se siente bien, no voy a mentir", dice Victoria. "Todavía tengo mucho que hacer".

Victoria Beckham, una serie documental de tres partes, está disponible en Netflix.



