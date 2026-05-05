Met Gala 2026: así desfilaron las celebridades en la extravagante cita de la moda

Getty Images La actriz Nicole Kidman junto a la esposa del fundador de Amazon, Lauren Sanchez Bezos.

Nueva York recibió este lunes a las celebridades en su tradicional Met Gala, un evento de la moda que este año se llevaba a cabo bajo la consigna "Arte de vestuario".

Había más de 300 personas invitadas, incluidos muchos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo, que se pasearon frente a las cámaras en la escalinata del Museo Metropolitano de la Gran Manzana.

Una de los famosas más esperadas era la cantante Beyoncé, quien figuraba como una de las copresidentas del evento tras una década de ausencia en las Met Galas.

Nicole Kidman y Venus Williams también copresidían la velada junto a la exeditora de Vogue Anna Wintour.

Getty Images Nicole Kidman y su hija Sunday Rose.

Meryl Streep fue una ausencia notable. La actriz se encuentra promocionando "El diablo se viste a la moda 2", película en la que interpreta una versión ficticia de Anna Wintour.

En cambio su coprotagonista en el filme, Anne Hathaway, acudió con un vestido en blanco y negro, con una mano extendida y una paloma entre sus diseños.

Getty Images Anne Hathaway.

Sabrina Carpenter, una de las estrellas del momento, dijo haberse inspirado en la película que lleva su nombre de pila.

"Sabrina", el clásico de 1954 con Audrey Hepburn y Humphrey Bogart, más tarde tuvo una nueva versión con Harrison Ford y Julia Ormond.

El atuendo fue obra de Jonathan Anderson para Dior, quien también diseñó sus vestuarios para Coachella.

Getty Images El vestido de Sabrina Carpenter estaba formado por rollos de cinta.

Otros grandes nombres en la lista de invitados incluían a Bad Bunny, Kim Kardashian, A$AP Rocky, la diseñadora de moda Donatella Versace, y Jennie y Lisa, de la banda de K-pop Blackpink.

Bad Bunny se envejeció con una peluca blanca, un bastón y un impresionante maquillaje facial.

"Este día de la Met Gala es el día perfecto para explorar y ser creativo", le dijo a Vogue, y añadió que su atuendo tardó "53 años" en armarse.

Getty Images Bad Bunny.

Getty Images Beyoncé, una de las copresidentas de la gala, lució un deslumbrante vestido con motivos esqueléticos.

La más famosa de las Kardashian, Kim, apareció en la noche de este lunes en escena con una armadura corporal de bronce esculpido.

Getty Images Kim Kardashian.

FilmMagic vía Getty Images La superestrella del pop Madonna llegó luciendo un barco en la cabeza.

Como copresidentes honorarios, Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos también asistieron al evento.

Getty Images El actor y cantante Joshua Henry actuando en las escaleras de la alfombra roja de la Met Gala.

Dia Dipasupil/MG26 vía Getty Images Cara Delevigne sube las escaleras del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, una de las primeras en llegar a la Met Gala de este año.

Otras celebridades destacadas que se han saltado el evento de esta noche son Zendaya y su prometido, Tom Holland. La actriz es conocida por lucir looks icónicos, pero esta noche su estilista, Law Roach, asistió en solitario.

Timothée Chalamet tampoco figuraba en la lista de asistentes. ¿Acaso el actor se ha saltado la Met Gala para asistir al partido de los New York Knicks de esta noche? Quizás lo veamos allí. Su novia, la magnate de la belleza Kylie Jenner, sí acudió.

Jenner, la integrante más joven de la familia Kardashian, ha convertido su cuerpo en una obra de arte; por ello, resulta de lo más apropiado que haga referencia a ello a través de una de sus firmas favoritas: Schiaparelli.

Su vestido —que da la impresión de estar desnudándose por sí solo— centra la atención en sus senos, los mismos que acapararon titulares el año pasado cuando reveló los detalles de su aumento de busto en TikTok.

Getty Images Kylie Jenner.

Variety vía Getty Images El colombiano Maluma optó por el negro.

Getty Images La extenista Venus Williams acompañada por su esposo, Andrea Preti.

Getty Images La tenista Naomi Osaka.

The Hollywood Reporter vía Getty Images El cantante boricua Rauw Alejandro también desfiló en la Met Gala.

Getty Images La actriz británica Claire Foye.

Getty Images La actriz Zoe Kravitz.

Reuters El protagonista de la serie "Heated Rivalry", Connor Storrie.

Getty Images Junto con Storie, Hudson Williams, también protagonista de "Heated Rivalry", atrajeron algunas de las ovaciones más fuertes de la noche.

Dos de las estrellas del pop favoritas, Rihanna y Katy Perry, tampoco estaban en la lista.

Sin embargo, Katy Perry hizo una aparición inesperada.

Getty Images El nombre de Katy Perry no figuraba en la lista de asistentes a la gala de esta noche, pero apareció con su rostro completamente cubierto por una máscara que recuerda a un traje espacial.

Atuendos inusuales que aportan el drama

Getty Images Heidi Klum es famosa por sus disfraces de Halloween extravagantes y elaborados, y parece haber llevado esa idea a la gala del Met de este año.

Getty Images para el Museo Met/Vogue El atuendo de Janelle Monáe cubierto de cables y placas de circuito.

La cantante y actriz Janelle Monáe hizo su entrada a la Met Gala cubierta de fragmentos de tecnología.

Su cuello estaba compuesto por cables, y había placas de circuito y piezas de computadora entretejidas en su blusa.

Getty Images El productor teatral Jordan Roth en la alfombra roja.

El productor teatral Jordan Roth, en tanto, llamó la atención de Hugh Jackman y Sutton Foster, quienes al ver su atuendo exclamaron: "¡Eso es increíble!".

Roth comentó que se inspiró en su pintura favorita del Met, "Pigmalión y Galatea".

Ha sido uno de los looks más singulares de la noche, con una interpretación lúdica de la temática.

El diseñador británico Robert Wun fue el encargado de crear el vestido de maniquí de Roth.

Variety vía Getty Images La actriz británica Gwendoline Christie, famosa por Game of Thrones, en la gala.

Getty Images para el Museo Met/Vogue El actor y cantante Ben Platt luciendo un traje inspirado en Georges Seurat.

Getty Images Jen Rubio, CEO de Away, luciendo un vestido inspirado en la madera.