"Me aceptó de vuelta": los Obama hablan por primera vez juntos sobre los rumores de su divorcio

Después de meses de rumores de separación, el expresidente de Estados Unidos Barack Obama y su esposa Michelle hablaron por primera vez juntos y públicamente del estado de su matrimonio.

Y para gusto de quienes admiran a la pareja, aseguraron que nunca han pensado si quiera en separarse.

En un episodio del podcast "IMO" de Michelle Obama y su hermano Craig Robinson, el expresidente de 63 años y la ex primera dama, de 61, bromearon sobre los rumores desatados hace algunos meses.

"Me aceptó de vuelta… estuvo complicado por un tiempo", bromeó Barack Obama al ser presentado en el episodio. "No empieces", dijo entre risas Michelle Obama.

Y es que la aparición en dos eventos públicos formales del expresidente sin su esposa -el funeral del expresidente Jimmy Carter y la toma de posesión de Donald Trump- habían alimentado las versiones que circulaban en EE.UU. sobre una ruptura.

Pero la realidad es otra, aseguraron.

"Ni por un momento"

Michelle Obama ya había hecho declaraciones este año sobre los rumores sobre su matrimonio.

Dijo que le parecía inconcebible que ella, siendo una mujer adulta y con éxito profesional independiente, no pudiera elegir si asiste con su esposo a eventos públicos, o le da prioridad a su propia agenda.

"Se tiene que suponer que mi marido y yo nos estamos divorciando", criticó.

El expresidente se había mantenido al margen de las declaraciones.

Getty Images Tres expresidentes y sus parejas, excepto Michelle Obama, asistieron a la investidura de Donald Trump en enero.

Pero en el podcast de Obama y Robinson, la ex primera dama dejó en claro que su matrimonio de 32 años sigue siendo sólido.

"No ha habido ni un solo momento en nuestro matrimonio en el que haya pensado en dejar a mi marido, y hemos pasado por momentos muy difíciles y hemos tenido muchos momentos divertidos, muchas experiencias", afirmó.

"Y me he convertido en una persona mejor gracias al hombre con el que estoy casada".

El expresidente Obama se mostró conmovido ante las palabras de su esposa: "No, no me hagas llorar ahora, justo al comienzo del programa", le dijo.

Craig Robinson contó que le han preguntado sobre la relación de su hermana. "¿Qué le hizo él?", le dijo una mujer hace poco. "¿Cómo lo arruinó?".

El expresidente se rió de que la gente asumiera que él sería el causante de una ruptura. "No dicen '¿Qué pasó?', sino '¿Cómo lo arruinó?'".

La pareja se casó en 1992 y tiene dos hijas ya mayores de edad, Sasha y Malia.