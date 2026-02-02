Más que petróleo, China impulsa invasión de EE. UU. a Venezuela, dice expresidente de Colombia

Más que el petróleo o los minerales, la creciente presencia de China en Latinoamérica es el principal motor de la invasión estadounidense a Venezuela y la creciente tensión entre el gobierno estadounidense y los líderes regionales. Así lo asegura el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano.

"Creo que lo que molesta a (Donald) Trump, o lo que quiere exorcizar, es la presencia positiva de China en Latinoamérica", declaró a BBC News Brasil, refiriéndose al acercamiento comercial y las inversiones del país asiático en la región.

China es actualmente el principal socio comercial de países como Brasil, Chile y Perú, y durante más de una década ha realizado importantes inversiones en la región, especialmente en el sector de infraestructura.

"Estados Unidos está muy nervioso porque lo que hizo China fue simplemente seguir el camino que le dejaron abierto", añadió Samper.

En una entrevista con BBC News Brasil, el expresidente también comentó sobre la situación actual en Venezuela y sobre la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la detención del entonces presidente Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero.

Samper describe a Rodríguez como una persona "competente" y "preparada", con apoyo "en diversos sectores empresariales", conexiones con el ejército y contactos con sectores de la oposición.

Trabajó estrechamente con la actual presidenta venezolana entre 2014 y 2017, cuando era secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), mientras que Rodríguez ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores bajo la presidencia de Maduro.

Samper tiene 75 años y proviene de una familia prominente en Colombia. Su abuelo fue candidato presidencial y un tío abuelo pilotó la avioneta en la que murió el cantante Carlos Gardel.

Cinco años después, Samper fue elegido presidente con un programa de reformas sociales. En un país convulsionado por la expansión del narcotráfico, el gobierno de Samper, de 1994 a 1998, estuvo marcado por el Proceso 8000, iniciado tras las acusaciones de que uno de sus asesores había recibido 6 millones de dólares del Cartel de Cali para su campaña.

La investigación condujo a la detención de un ministro de Defensa y un fiscal general, pero Samper, quien sostuvo que no fue informado de la operación, evitó su enjuiciamiento político.

Al dejar el cargo, creó dos fundaciones y fue una de las inspiraciones del Grupo de Puebla, una organización que reúne a líderes de centroizquierda e izquierda de América Latina y España, como el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente español José Luis Zapatero.La

La entrevista fue concedida por videoconferencia desde Bogotá. Estos son los principales apartes de lo que habló sobre América Latina.

DANTE FERNANDEZ/AFP via Getty Images El expresidente colombiano Ernesto Samper conversó con BBC Brasil sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro.

Han pasado varias semanas desde la intervención de EE.UU. en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro. ¿Cómo evalúa este episodio y qué lecciones se pueden extraer de él?

La primera es que el caso del presidente Maduro en EE.UU. ha encontrado sorpresas. La más importante es que el Departamento de Justicia reveló que el Cartel de los Soles no existía. Si el Cartel de los Soles no existe, las acusaciones contra el presidente Maduro como su líder se desmoronan y el caso se debilita.

Sin duda, existe una gran indignación en América Latina por esta intervención porque, si bien en los últimos 50 años EE. UU. ha llevado a cabo más de 64 intervenciones en diferentes países latinoamericanos, incluyendo Brasil, Chile y casi todos los países centroamericanos, hacía 35 años que no se producía una invasión como la ocurrida en territorio venezolano.

Hace 35 años, se llevó a cabo una operación similar en Panamá para expulsar al general (Manuel Antonio) Noriega. Por lo tanto, América Latina, que es una zona de paz en el mundo, se vio realmente muy sorprendida por esta violación de la soberanía y la alteración de las condiciones de paz.

En América Latina, no hemos visto un conflicto territorial entre países en muchos años. Vivimos en paz. Creo que esta política agresiva del presidente Trump contra América Latina, como se vio en el caso del aumento de aranceles, la persecución de migrantes y el fin de los programas de USAID (la agencia estadounidense para la ayuda a los países pobres) que beneficiaban a sectores sociales, demuestra agresividad para obtener un reflejo electoral (en EE.UU.).

Trump dijo que una intervención similar en Colombia "suena bien". ¿Cómo reacciona a esta declaración?

Como todo lo que hace Trump, es una declaración desafiante y agresiva. Sin embargo, tras esta declaración, hubo una conversación telefónica entre el presidente Trump y el presidente (de Colombia, Gustavo) Petro, en la que acordaron reunirse la primera semana de febrero en Washington.

Creo que los temas más importantes de esta reunión serán, en primer lugar, que el problema del narcotráfico no es solo un problema para Colombia, sino también para los países consumidores, y que el tipo de drogas que se producen en la región andina, como la cocaína, no es el tipo de drogas que se consumen actualmente en EE.UU., como el fentanilo.

El segundo tema que sin duda estará en el radar de la conversación entre ambos presidentes será el futuro de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y, más específicamente, la continua presencia del ELN en Venezuela.

Si bien es evidente que esta permanencia está demostrada, es cierto que Venezuela jugó un papel muy importante al cercar a los diferentes sectores (de la guerrilla colombiana refugiada en su territorio) y confrontarlos para celebrar acuerdos como los Acuerdos de Paz de La Habana.

Finalmente, creo que el tema que permea esta tensa relación ni siquiera es el petróleo ni las tierras raras (minerales cruciales para las industrias de alta tecnología).

Creo que lo que molesta a Trump, o lo que quiere exorcizar, es la presencia positiva de China en América Latina. EE.UU. está muy nervioso porque lo que China hizo fue simplemente seguir el camino que dejaron abierto.

JUAN BARRETO/AFP via Getty Images Samper mantenido estrechos contactos con el gobierno venezolano desde tiempos de Hugo Chávez y conoce bien a Delcy Rodríguez.

Petro parece haber optado por una política de acercamiento con Trump tras fuertes enfrentamientos verbales. ¿Cree que eligió el camino correcto?

Si lo creo, por varias razones, pero la más importante es que, de alguna manera, contribuye a que Trump no interfiera en las elecciones que se celebrarán en Colombia a partir de marzo de este año.

Trump ha dado muchos ejemplos de interferencia en los procesos electorales. Lo hizo recientemente en el caso de Honduras, incluyendo la absolución de un criminal (el expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico) para que pudiera ayudar al candidato ganador en las elecciones (Nasry Asfura).

Hizo lo mismo en Chile, favoreciendo al candidato de extrema derecha (José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien ganó las elecciones presidenciales en segunda vuelta con el 58,16% de los votos). Lo hizo de nuevo con un generoso cheque a (el presidente Javier) Milei en Argentina, lo que le permitió ganar las elecciones parlamentarias (EE. UU. ofreció un rescate financiero de US$ 40.000 millones semanas antes de las elecciones de octubre de 2025).

En otras palabras, (Trump) intentará interferir en todas las elecciones. Si logramos que acepte que no va a interferir en las elecciones colombianas, creo que sería un buen resultado, especialmente para los sectores progresistas.

El periódico británico Financial Times se pregunta, en el título de un artículo publicado el 19 de enero, si el nuevo régimen venezolano, encabezado por partidarios de Maduro y alineado con EE.UU., es "sostenible". ¿Qué opina usted?

Creo que la única salida que Venezuela tiene en este momento es la que, de alguna manera, se está llevando a cabo.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, una persona con apoyo en muchos sectores empresariales, que conoce muy bien el tema petrolero, que tiene relaciones con un sector de la oposición distinto al de María Corina Machado, que cuenta con una excelente formación y, sobre todo, tiene contactos con militares, indispensables en esta etapa como promotores de un proceso de transición, lidere la transición.

Usted conoce a Delcy Rodríguez. ¿Puede ella desempeñar este papel?

Creo que es una persona competente, al igual que su hermano, Jorge Rodríguez (presidente de la Asamblea Nacional, el parlamento nacional venezolano).

Cuando era secretario general de la UNASUR, conocí muy bien su trabajo; desarrollamos muchos proyectos conjuntos y entiendo que son, en cierto modo, las personas más cercanas a Maduro, quienes, de alguna manera, representan su proyecto político.

Hay otros sectores en los que no tengo tanta confianza. Delcy es una persona formada en universidades inglesas y francesas, habla varios idiomas y ha estado a cargo de todos los asuntos relacionados con la minería y el petróleo en los últimos años.

Introdujo las condiciones para la estabilización económica que ahora se están sintiendo en Venezuela, quizás debido a la desdolarización de la economía. Su forma de ser le permite dialogar ampliamente con todos los sectores.

Diego Cuevas/Getty Images Samper saludó la manera cómo el presidente colombiano Gustavo Petro logró resolver su impasse con Donald Trump.

¿Cuáles serían las condiciones para un proceso de transición en Venezuela?

Un proceso de transición podría ocurrir si EE.UU. desbloqueara la economía venezolana, que ha mantenido completamente bloqueada durante seis años, especialmente en lo que respecta al petróleo, y si el gobierno interino venezolano liberara a las personas opositoras actualmente encarceladas por motivos políticos.

Ese sería un buen comienzo para una etapa de diálogo nacional que culmine en elecciones libres. Creo que ese es el camino a seguir.

Por ejemplo, entregar el gobierno a la oposición sería como saltar de la sartén al fuego.

¿Cree que la preocupación por la transición y la democracia es fundamental para EE.UU. en este momento? Trump justificó la ofensiva contra Maduro con acusaciones de narcotráfico y autoritarismo, pero parece haber abandonado ese discurso.

Creo que Trump usó la acusación de narcotráfico para justificar la intervención en Venezuela y una posible intervención en Colombia por motivos policiales, lo que lo exime de comparecer o responder ante el Congreso estadounidense, de pedir permiso para invadir un país o secuestrar a un presidente.

Creo que, dado el motivo del narcotráfico, puede decir que está cumpliendo una orden judicial. Pero, después de todo, todos sabemos que su interés en Venezuela no es solo el petróleo, sino también las tierras raras que se producen en Venezuela, que son las mismas que se producen en Groenlandia, y eso es de gran interés porque su progreso en la carrera de la inteligencia artificial depende de ello.

Tengo la sensación de que, detrás de todo esto, está la intención de Trump de frenar la presencia de China en Latinoamérica.

Getty Images China tenía en Venezuela uno de sus principales socios comerciales y el país sudamericano le adeuda millones de dólares.

España ha dicho que no reconocerá intervenciones que violen el derecho internacional. ¿Acaso esto pone en duda el futuro de una transición democrática en Venezuela como la que usted propone?

No, al contrario. Para que el problema venezolano se resuelva, tiene que terminar en elecciones libres, pero no solo en elecciones. Tiene que haber un cambio constitucional que permita restablecer el equilibrio de poder en Venezuela, un equilibrio que se ha roto porque durante 20 años ha gobernado un solo partido.

Para lograr este equilibrio de poder, es necesaria una reforma constitucional. Por eso quiero que Venezuela tenga este proceso de transición. Primero, es necesario estar en sintonía con los poderes fácticos que existen en Venezuela, específicamente el ejército, y, además, debe culminar en una reforma constitucional con el apoyo general para restablecer el equilibrio de poder.

Así que, sí, puede haber elecciones libres para volver a elegir a las personas que deben dirigir el país, pero para eso, se necesita una hoja de ruta. Es necesario tomar medidas firmes, y estoy seguro de que Trump se olvidará de Venezuela pasado mañana y estará preocupado por gobernar Groenlandia o por ver cómo anexar Canadá o por cualquiera de sus locuras expansionistas.

Debería aprender las lecciones que el presidente (William) McKinley (1897 a 1901), su ídolo, le dejó hace 100 años: que la fuerza de EE.UU. no aumenta con la expansión, sino que, por el contrario, se debilita porque abre muchos frentes de guerra y confrontación.

EE.UU. no está preparado para abordar tantos frentes a la vez, pero hay uno que pondrá fin a las aventuras de Trump: el frente interno.

¿En qué consiste este frente interno hoy?

Creo que están empezando a aparecer en EE.UU. recursos morales que frenarán a Trump. Me refiero a los medios de comunicación, las universidades, los intelectuales, el alcalde de Nueva York (Zohran Mamdani, socialista independiente) o el gobernador de California (el demócrata Gavin Newsom).

Creo que se producirá una conjunción de fuerzas que sumarán. Quién sabe, quizás tengamos que esperar a un cambio en el equilibrio de poder en el Congreso en las elecciones de los próximos meses, en las que se renovará un tercio del Congreso, para ver a un Trump mucho más apegado a los intereses nacionales que a arreglar el mundo.

AFP via Getty Images Samper cree que Rodríguez puede llevar adelante una transición política en Venezuela por sus contactos con el mundo empresarial y con sectores opositores.

¿Qué queda de la integración sudamericana?

Esa es una buena y triste pregunta. La integración latinoamericana nunca ha sido más necesaria que ahora, y nunca hemos estado tan desintegrados como ahora.

De los principales mecanismos de integración, la UNASUR prácticamente ha desaparecido, y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) es un mecanismo sin poder, sin secretaría, sin personal. Los procesos de integración regional persisten en algunas áreas importantes.

El acuerdo comercial que Mercosur acaba de firmar con Europa, por ejemplo, es importante. Es un paso significativo hacia la integración. También existe el Pacto Amazónico, que ha mostrado avances, y existe la integración centroamericana, pero no funcionamos como 34 países.

Los tratados de libre comercio que firmamos en un momento desafortunado con EE.UU. son mecanismos para retrasar la integración ante la diplomacia ideológica que Trump está llevando a cabo, la cual ha dividido a los países entre gobiernos amigos y enemigos de sus políticas ideológicas.

Este virus de politización, sumado al virus de polarización que las redes sociales han generado en estos países, así como los medios de comunicación que las poseen, está generando una grave crisis de representación en la región.