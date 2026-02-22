Manifestantes vuelven a las calles de Irán después de ola de represión del Gobierno

Estudiantes de varias universidades iraníes organizaron protestas antigubernamentales, las primeras manifestaciones de este tipo y a esta escala que se celebran desde la mortífera represión del mes pasado por parte de las autoridades.

La BBC verificó imágenes de manifestantes marchando en el campus de la Universidad Tecnológica Sharif, en la capital, Teherán, el sábado. Luego se pudieron ver enfrentamientos entre los estudiantes y simpatizantes del gobierno.

También se llevó a cabo una sentada (o plantón) en otra universidad de Teherán y se informó de una manifestación en el noreste. Los estudiantes rendían homenaje a los miles de fallecidos en las protestas masivas de enero.

Estados Unidos ha estado reforzando su presencia militar cerca de Irán, y el presidente Donald Trump ha declarado que está considerando un ataque militar limitado.

Alta tensión

Getty Images Las protestas se dan en el marco de conversaciones nucleares entre EE.UU. e Irán en Suiza.

Estados Unidos y sus aliados europeos sospechan que Irán está avanzando hacia el desarrollo de un arma nuclear, algo que Irán siempre ha negado.

Funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron en Suiza el martes y afirmaron que se habían logrado avances en las conversaciones destinadas a frenar el programa nuclear iraní.

Sin embargo, a pesar de los avances reportados, Trump declaró posteriormente que el mundo sabría "probablemente en los próximos 10 días" si se llegaría a un acuerdo con Irán o si Estados Unidos emprendería acciones militares.

Getty Images La amenaza de barcos estadounidenses, y la decisión de cómo responder, es el tema de conversación de todos los periódicos del país persa.

El líder estadounidense ha apoyado a los manifestantes en el pasado, llegando incluso a animarlos con la promesa de que "la ayuda está en camino".

Imágenes verificadas por la BBC muestran a cientos de manifestantes, muchos de ellos con banderas iraníes, marchando pacíficamente en el campus de la Universidad Tecnológica Sharif al inicio del nuevo semestre el sábado.

La multitud coreaba "Muerte al dictador", en referencia al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y otras consignas antigubernamentales.

En el video se ve a simpatizantes de una manifestación progubernamental rival en las inmediaciones. Posteriormente se observan enfrentamientos entre ambos bandos.

También han surgido fotos verificadas que muestran una sentada pacífica en la Universidad Shahid Beheshti de la capital.

La BBC también verificó imágenes de otra universidad de Teherán, la Universidad Tecnológica Amir Kabir, donde se ven personas entonando consignas contra el gobierno. En Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán en el noreste, estudiantes locales corearon, según informes, "Libertad, libertad" y "Estudiantes, griten, griten por sus derechos".

Getty Images Las manifestaciones de enero, las más grandes de los últimos años en Irán, desembocaron en una fuerte ola represiva por parte del gobierno.

También se reportaron importantes manifestaciones en otros lugares más tarde ese mismo día, con convocatorias para nuevas concentraciones el domingo.

No está claro de inmediato si se ha arrestado a algún manifestante.

Las protestas del mes pasado comenzaron por reivindicaciones económicas y pronto se extendieron hasta convertirse en las más grandes desde la Revolución Islámica de 1979.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (Hrana), con sede en Estados Unidos, afirmó haber confirmado la muerte de al menos 6.159 personas durante esa ola, incluyendo 5.804 manifestantes, 92 niños y 214 personas afiliadas al gobierno.

Hrana también indicó que estaba investigando 17.000 muertes más.

Las autoridades iraníes declararon a finales del mes pasado que más de 3.100 personas habían muerto, pero que la mayoría eran personal de seguridad o transeúntes atacados por "alborotadores".

Getty Images Se desconoce qué rol vaya a jugar la administración de Donald Trump en caso de que continue la represión contra manifestantes en Irán.

Las protestas del sábado se producen mientras las autoridades iraníes se preparan para una posible guerra con Estados Unidos.

La oposición en el exilio exige firmemente al presidente Trump que cumpla sus amenazas y ataque, con la esperanza de una rápida caída del actual gobierno de línea dura.

Sin embargo, otros grupos de la oposición se oponen a la intervención extranjera.

Las partes en conflicto han participado en campañas de desinformación en redes sociales, intentando potenciar sus narrativas contradictorias sobre las aspiraciones del pueblo iraní.