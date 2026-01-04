Maduro espera juicio recluido en una cárcel de Nueva York

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, espera este domingo (04.01.2026) recluido en una cárcel de Nueva York, horas después de que fuerzas especiales estadounidenses, en una operación relámpago bautizada por Washington como 'Resolución Absoluta', lo capturaran y extrajeran en avión de su país, que según Donald Trump quedaría bajo control de Estados Unidos.

El anuncio de Trump siguió a un ataque relámpago antes del amanecer en el que comandos apresaron a Maduro y a su esposa mientras bombardeos cayeron sobre objetivos en Caracas y sus alrededores. Maduro aterrizó el sábado por la tarde en una base militar en Estados Unidos, desde donde fue trasladado en helicóptero a Nueva Yorkpara ser encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Cargos por narcotráfico y terrorismo

Maduro pasa así su primera noche recluido en esta cárcel federal. El presidente depuesto de Venezuela deberá enfrentar ante un juez de Nueva York cargos de narcotráfico y terrorismo. Una cuenta vinculada a la Casa Blanca publicó en X un video de Maduro, esposado y en sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York. "Buenas noches, feliz año nuevo", se escucha decir en inglés al izquierdista de 63 años. En español dijo: "Qué triste".

El presidente venezolano, acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que este sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará en un tribunal federal cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas. Se espera que el siguiente paso en su caso tenga lugar en los próximos días ante un juez federal en Manhattan.

¿Quién va a ocupar su cargo en Venezuela?

"Vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa", dijo en una rueda de prensa en la que reafirmó el "domininio" estadounidense en Latinoamérica, luego de publicar una foto de Maduro esposado y con los ojos tapados en el buque USS Iwo Jima. Trump indicó que el proceso será liderado por miembros de su gabinete "en colaboración" con la oposición venezolana, pero no dio detalles. Además advirtió que si fuese necesario Estados Unidos está listo para un nuevo ataque, "mucho mayor", para impedir que el círculo de Maduro siga en el poder.

En la noche, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela sentenció que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, "asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República". El fallo descarta por ahora la falta absoluta de Maduro, que obligaría a convocar elecciones en los 30 días siguientes.

Además, parece contradecir declaraciones de Trump, quien señaló que Delcy Rodríguez le manifestó al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, su disposición a colaborar. "Estamos dispuestos a relaciones de respeto", afirmó luego la vicepresidenta, para quien Maduro es todavía el "único presidente de Venezuela". Este cruce de declaraciones planteó dudas sobre el papel de los opositores venezolanos, que enfrentaron una dura represión durante el gobierno de Maduro.