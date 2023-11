"Los franceses no se gustan ni a sí mismos", responde Ridley Scott a críticas por 'Napoleón'

23 de noviembre de 2023, 11:05 AM

¿Pide consejos? Preguntarle a alguien qué piensa es un “desastre”, me dice.

¿Y qué tal que no haya ganado un Oscar al mejor director, pese a haber estado al frente de algunas de las películas más memorables de las últimas cuatro décadas?

“La verdad es que no me importa”.

“Él es fascinante. Reverenciado, odiado, amado ... más famoso que cualquier otro hombre o líder o político en la historia. ¿Cómo no querrías meterte con eso?”

“Cuando empiezas a decir ‘Oh Dios mío’ y luego dices ‘Por Dios, no podremos comer por otra hora más’, es demasiado larga”.

Críticas

La película recibió muy buenas críticas en Reino Unido : The Guardian le dio 5 estrellas, y The Times cuatro a esta “espectacular historia épica”, pero los críticos franceses han sido menos positivos.

Creador de mundos

En los años 70, era uno de los directores comerciales más renombrados de Reino Unido , que hacía en su momento de mayor éxito dos comerciales al día, según me cuenta.

Siempre quiso dirigir cine , pero “me daba mucha vergüenza discutirlo con alguien”, y no “sabía cómo entrar (en ese mundo)”.

“Se podrían publicar como historietas”, dice. “Mucha gente no puede traducir lo que está en el papel a lo que va a ser, y ese es mi trabajo”.

Abierto y receptivo

Su Napoléon, Joaquin Phoenix, me dice que Scott también "hace dibujos, cuando viene a trabajar, de cómo es la escena”.

“El estudio no me quería para ‘Gladiador’. De hecho, Ridley recibió un ultimátum y peleó por mí y resultó una experiencia extraordinaria”.

Los protagonistas tuvieron libertad para desarrollar la relación entre Napoléon y Josephine, una mujer seis años mayor que él, de quien se divorció porque no pudo darle un heredero, pero cuyo nombre estuvo en sus labios cuando murió en el exilio en Santa Elena.

“Se mueve muy rápido. Puede que tengas cinco escenas grandes en un día, lo que significa que no puedes pensar”.

“Napoleón” se filmó en tan solo 61 días. “Si entiendes algo de cine, deberían haber sido 120”, me dice Scott.

A comienzos de su carrera, él solía operar la cámara en sus películas, además de dirigir. Scott dice que se dio cuenta de dónde realmente estaba el poder -en el operador de cámara y el primer asistente de director- y no quería dejarlo.

Usar todas esas cámaras filmando desde diferentes ángulos “libera al actor para que se salga del guión e improvise”, porque no necesitas repetir tomas hasta el cansacio (que es algo “desastroso”).

Licencia artística

Inmortalizar a Napoleón en una película fue algo que el héroe de Scott, Stanley Kubrick, trató de hacer pero no pudo lograr.

“Sorprendentemente no consiguió poner (el proyecto) en marcha, porque él pensaba que podía poner en marcha cualquier cosa”. Eso se debió a la falta de dinero, dice Scott.

Su pregunta, me dice, para los críticos que vieron la película y dicen que no es históricamente exacta es: “¿Estuviste allí? Ah, no estuviste allí. ¿Entonces cómo sabes?”