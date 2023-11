Los desgarradores testimonios de quienes recogen los cuerpos de migrantes muertos en Sonora

Raúl no podía dar un paso más. Las ampollas le quemaban los pies y las piernas no le respondían.

Una cruz para la sepultura

“Este zapatito me ha acompañado durante los tres años que he sido voluntario con las Águilas del Desierto”, cuenta mientras verifica que lleva agua suficiente para la jornada.

¿Quién es Raúl?

“Eso era lo peor que me podía pasar, verme obligada a pedir ayuda en un idioma que no hablo bien” , cuenta en entrevista telefónica desde San Antonio Acatepec.

“ Él nunca me dijo que tenía pensado irse por el desierto de Sonora. Si me lo hubiese dicho, jamás se lo habría permitido”, dice Inmaculada.

El plan de búsqueda

El recuerdo de un hermano

Sin embargo, no obtuvo ayuda porque los migrantes fueron abandonados por el coyote dentro de una base militar abandonada. Cuando finalmente logró el permiso de acceso, no se imaginó cuánto le afectaría recuperar los restos.

“La primera noche no pude dormir. Me agarró un miedo que no me dejaba hacer nada, lo veía en todas partes”, cuenta el rescatista. “Por eso decidí dedicarme a buscar migrantes en el desierto de Sonora”.