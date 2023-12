Los colonos judíos que se convirtieron en una amenaza para los palestinos en Cisjordania

"La mayoría de los palestinos no salen porque tienen miedo", añade.

Pero lo que los une a todos es la creencia de que ellos tienen el derecho, otorgado por Dios o no, a reclamar tierras en Cisjordania.

1967

Hoy en día, el número de comunidades de colonos ha aumentado a 300 en Cisjordania y Jerusalén Este, según la ONG israelí Peace Now.

Coalición

"Si no la robo yo, alguien más la robará", respondió Yaakov Fauci.

Hay organizaciones que ayudan a judíos estadounidenses como Fauci a trasladarse a Israel y los territorios ocupados. Pero no son sólo las organizaciones financiadas con fondos privados las que impulsan los movimientos de colonos.

El abogado judío estadounidense y ex embajador de Estados Unidos en Israel David Friedman ha sido vinculado con los colonos religiosos que tienen fuertes vínculos con el asentamiento de Beit El, o Casa de Dios en español.

El profesor Yakov Rabkin está de acuerdo: "La historia de Israel encaja con la historia estadounidense; las únicas diferencias en Estados Unidos fueron que exterminaron a la mayor parte de la población local, mientras que los israelíes no lo hicieron. Pero lo están intentando".

Desde que comenzó la guerra, Peace Now ha registrado el establecimiento de seis nuevos asentamientos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este.

No está claro si estos colonos tienen inclinaciones religiosas o se han trasladado allí como parte de una estrategia de seguridad más amplia.

Debido a la violencia actual en su ciudad natal de Hebrón, Amro sostiene que no puede hacer mucho debido a la amenaza de secuestro, encarcelamiento y persecución.

"No hay sentido de protección. No hay sensación de seguridad. Mira cómo vivo. ¿Quién me protege?".