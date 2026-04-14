Los 3 temas clave en el centro de la disputa entre Trump y el papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV se han visto envueltos en una disputa inusualmente pública por la guerra en Irán, después de que el pontífice mencionara directamente a Trump por primera vez.

Elegido en mayo de 2025 como el primer papa nacido en EE.UU., el pontífice -antes cardenal Robert Prevost- adoptó inicialmente un estilo público más reservado que su predecesor, el papa Francisco, un crítico frecuente y abierto del gobierno de Trump.

Sin embargo, las tensiones entre el Vaticano y la Casa Blanca han ido en aumento en los últimos meses, y el último intercambio sacó esas diferencias a la luz.

Estos son las tres áreas fundamentales en torno a las cuales han mostrado su desacuerdo.

1. Política exterior

La grieta entre Trump y León XIV se intensificó públicamente el domingo después de que el mandatario estadounindense arremetiera contra el papa en una extensa publicación en su red social Truth Social, donde lo calificó de "DÉBIL frente al crimen, y terrible para la política exterior".

"No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear", escribió Trump.

"No quiero un papa que piense que es terrible que EE.UU. atacara a Venezuela, un país que estaba enviando enormes cantidades de drogas a EE.UU. y, aún peor, vaciando sus prisiones [para enviar a los delincuentes] hacia nuestro país, incluidos asesinos, traficantes de drogas y criminales", agregó.

Luego, el republicano publicó una imagen ampliamente identificada como generada por inteligencia artificial en la que se le ve como una figura similar a Jesús que parece "sanar" a un hombre, un gesto que atrajo críticas de líderes religiosos y comentaristas.

La imagen fue eliminada posteriormente.

Las declaraciones siguieron a la condena del papa León a la advertencia de Trump de que EE.UU. podría "borrar la civilización iraní" si Teherán no cumplía con las exigencias sobre las negociaciones nucleares y el estrecho de Ormuz.

El pontífice describió la amenaza como "verdaderamente inaceptable" e instó a los católicos a presionar a los líderes políticos para "trabajar por la paz".

El papa León ya había mencionado directamente a Trump días antes.

"Se me ha dicho que el presidente Trump ha declarado recientemente que le gustaría poner fin a la guerra. Ojalá esté buscando una salida", dijo a periodistas el 31 de marzo.

El domingo, el pontífice de 70 años volvió a implorar a los líderes que pusieran fin al derramamiento de sangre en curso, y condenó lo que describió como una "ilusión de omnipotencia" que alimenta la guerra.

Reuters En su sermón de Navidad, el papa León XIV habló de "las tiendas en Gaza, expuestas a la lluvia, el viento y el frío".

La postura del papa León sobre Irán se apoya en posiciones que ha adoptado en otros ámbitos.

A los pocos días de su elección el año pasado, el pontífice pidió un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de rehenes y un acceso humanitario sin restricciones.

En agosto de 2025, el papa León condenó lo que calificó como "castigo colectivo" y el desplazamiento forzado de palestinos, y describió las condiciones en Gaza como "inaceptables".

En su sermón de Navidad, el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo habló de "las tiendas en Gaza, expuestas a la lluvia, el viento y el frío".

Aunque Trump y el papa León no chocaron públicamente por Gaza en ese momento, diplomáticos del Vaticano reconocieron en privado su inquietud por el explícito encuadre moral y legal del Papa, que fue ampliamente interpretado como un desafío a la conducta de EE.UU. e Israel.

Y en enero de este año, el pontífice expresó su preocupación después de que fuerzas estadounidenses arrestaran al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar un juicio.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y llevarnos a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz", dijo.

León XIV también instó al respeto de la soberanía de Venezuela, a la salvaguarda del estado de derecho tal como está consagrado en la Constitución y al pleno respeto de los derechos humanos y civiles.

2. Inmigración

Getty Images El papa ha criticado repetidamente las políticas migratorias restrictivas de Trump.

La inmigración ha sido otra importante fuente de fricción.

El papa León ha criticado repetidamente las políticas migratorias restrictivas de Trump, enmarcando el tema como una obligación moral arraigada en las enseñanzas evangélicas sobre la compasión y la dignidad.

En noviembre de 2025, el líder de la Iglesia católica dijo que los extranjeros en EE.UU. estaban siendo tratados de una forma "extremadamente irrespetuosa", al hacerse eco de un comunicado de obispos católicos estadounidenses que criticó las deportaciones masivas y advirtió sobre el miedo y la ansiedad causados por las redadas migratorias.

"Creo que tenemos que buscar maneras de tratar a las personas humanamente", dijo el papa León, al tiempo que reconoció que "todo país tiene derecho a determinar quién, cómo y cuándo entran las personas".

En una alocución en la plaza de San Pedro el pasado octubre, instó a los católicos a no tratar a los migrantes con "la frialdad de la indiferencia o el estigma de la discriminación", y posteriormente cuestionó si las políticas de Trump eran compatibles con las enseñanzas provida de la Iglesia.

Esas declaraciones provocaron una reacción adversa de figuras católicas conservadoras.

3. Religión y autoridad política

La publicación de Trump en redes sociales el domingo fue más allá de la política exterior, al acusar al papa León de extralimitarse en su papel: "No quiero un papa que critique al presidente de EE.UU. porque estoy haciendo exactamente lo que fui elegido para hacer EN UNA APLASTANTE VICTORIA".

Trump sugirió que el pontífice fue elegido papa solo porque es estadounidense, al afirmar: "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

Consultado por periodistas para explicar la publicación, posteriormente dijo: "No creo que esté haciendo un muy buen trabajo. Le gusta el crimen, supongo".

"No soy fan del papa León", agregó Trump, hablando en la pista del aeropuerto tras regresar a Washington desde Florida.

No obstante el lunes, hablando a bordo del avión papal al comenzar un viaje de 11 días por África, León XIV declinó involucrarse personalmente con Trump.

"No soy un político y no quiero entrar en un debate con él", sostuvo.

"Seguiré hablando con firmeza contra la guerra, buscando promover la paz, el diálogo y el multilateralismo", añadió el Papa.

Agregó que no tenía "ningún miedo del gobierno de Trump" y que seguiría alzando la voz "con fuerza" en defensa del Evangelio.

El republicano obtuvo el 55% del voto católico en las elecciones de 2024, según una encuesta de Associated Press. Los católicos representan cerca de una quinta parte de la población estadounidense, según el censo de EE.UU., incluido el vicepresidente JD Vance.

El gobierno de Trump también mantiene estrechos vínculos con líderes protestantes evangélicos conservadores y ha encuadrado cada vez más la guerra en Irán en términos religiosos.

Lo que piensan los expertos

Redes sociales Trump publicó -y luego eliminó- una imagen generada por IA que lo mostraba como una figura similar a Jesús, lo que provocó críticas de líderes religiosos y comentaristas.

Expertos dicen que el cambio de tono y de enfoque de León XIV sugiere que quiere servir como un contrapeso moral en el escenario mundial frente a Trump y sus objetivos de política exterior.

"No creo que quiera que se acuse al Vaticano de ser blando con el trumpismo porque él es estadounidense", dijo Massimo Faggioli, un académico italiano que sigue de cerca al Vaticano, en declaraciones a Reuters.

"Cuando León habla, siempre es cuidadoso", aseguró Faggioli, profesor del Trinity College de Dublín. "No creo que eso haya sido un accidente".

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, un aliado cercano del papa León, dijo a Reuters que este continúa una larga tradición de pontífices que han instado a los líderes mundiales a apartarse de la guerra.

"Lo que es diferente (…) es la voz del mensajero, porque ahora los estadounidenses y todo el mundo angloparlante están escuchando el mensaje en un idioma que les es familiar", afirmó.

Marie Dennis, exdirigente del movimiento católico internacional por la paz Pax Christi, dijo que los comentarios más recientes del papa León y su apelación directa a Trump "reflejan un corazón roto por una violencia incesante".

"Está tendiendo la mano a todos los que están exhaustos por esta violencia incesante y tienen hambre de un liderazgo valiente", afirmó.