"Lo que pasó me tiene el corazón chiquito": ciudad más venezolana de EE. UU. envía ayuda

La tarde en la que la tierra tembló en Venezuela, Vianna Martínez no pensó en las pérdidas materiales ni en las réplicas, sino en su abuela, que vive sola en Caracas desde que sus hijos y nietos emigraron a Estados Unidos.

Las horas que pasaron desde que conoció la noticia por WhatsApp hasta que pudo comunicarse con ella, después de varios intentos fallidos por cortes en las comunicaciones, fueron de pura incertidumbre.

"Por mucho tiempo, no pude hablar con mi abuela. Pensé que había muerto. Al final supe que estaba bien, pero la angustia de no saber nada fue desesperante", dice Vianna, de 22 años.

"Todo lo que pasó en Venezuela me tiene el corazón chiquito", agrega.

Mientras recibe donaciones para enviar a Venezuela en El Arepazo, un restaurante icónico para los venezolanos en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, asegura que ayudar es una forma de sentirse cerca.

AYELEN OLIVA Entre las donaciones se apilan paquetes de harina de maíz y leche en polvo.

"Siento que no puedo hacer nada desde aquí. No puedo regresar para ayudar a la gente. Por eso vine a asistir con las donaciones, para sentirme útil de alguna manera", agrega.

Doral es desde hace años el epicentro de la diáspora venezolana en Estados Unidos. Hoy, cerca del 40% de su población viene de ese país.

Por eso, muchos la llaman la ciudad más venezolana de Estados Unidos. Incluso, se la conoce como "Doralzuela".

Para Alexis Mogollón, dueño del restaurante que recibe las donaciones, la respuesta de la comunidad fue inmediata y superó las expectativas.

"La respuesta ha sido masiva. No solo de los venezolanos", dice Alexis, de pie dentro del restaurante, frente a una pared donde convergen una bandera de Estados Unidos y otra de Venezuela.

AYELEN OLIVA Vianna Martínez se acercó a uno de los centros de donación en el Doral para colaborar.

Una red de asistencia

A 15 minutos de El Arepazo se encuentra el principal centro de donaciones de Doral.

En los gigantescos galpones de la organización Global Empowerment Mission, dedicada a la ayuda humanitaria en caso de desastres naturales, una fila de autos esperan para dejar sus paquetes.

Ahí Christopher Barnes, un consultor empresarial de 53 años, ordena y rotula productos de higiene femenina en cajas de cartón, las mismas que serán entregadas en Venezuela.

"Estoy con mi hijo y mi hija, vinimos a ayudar", dice.

A pesar de no tener vínculos con Venezuela, lo que este hombre de origen jamaiquino siente es la necesidad de ayudar en un momento tan crítico para la nación sudamericana.

"Estoy devolviendo el favor, al igual que cuando ayudaron a Jamaica el año pasado cuando el huracán Melissa azotó al país", explica.

"Este lugar me resulta muy familiar. Cada vez que ocurre un desastre, recuerdo lo que pasó con Jamaica y cómo nos ayudaron. Así que aquí estoy, ayudando", agrega.

AYELEN OLIVA Christopher Barnes llegó con sus dos hijos dispuesto a colaborar con la asistencia a los damnificados.

En este esta enorme bodega de almacenamiento de Doral, de largos corredores de anaqueles que parecen infinitos, decenas de voluntarios identificados con chalecos amarillos ordenan las donaciones que llegan de todas partes.

Magalí Carpio, una joven madre venezolana, fue al centro junto a su hijo recién nacido para donar biberones sin uso, pañales y toallitas húmedas. Siente que los más pequeños son los más vulnerables en esta tragedia.

La iniciativa impulsada por la alcaldía de Doral y Global Empowerment Mission organiza a los voluntarios que llegan desde distintos puntos del condado para ofrecer ayuda a las comunidades afectadas.

"Muchos de nuestros residentes tienen familiares y amigos en Venezuela y están profundamente afectados. Por eso, esta tragedia nos toca tan de cerca", dijo la alcaldesa Christi Fraga en conferencia de prensa al anunciar la medida.

En Doral, la ayuda humanitaria se extiende desde inmensos centros de acopio hasta pequeños negocios locales, con la ayuda de voluntarios de distintos orígenes responden a una misma emergencia.

Algunos llegan movidos por lazos directos con Venezuela, otros por su propia experiencia de haber recibido ayuda. Se trata, en esencia, de sumar esfuerzos para aliviar este momento crítico en Venezuela.

BBC

Si estás en Miami y deseas aportar, busca el centros oficial de donación más cercano:

Centro principal de Global Empowerment Mission en 1850 NW 84th Ave

Vestíbulo de la Oficina del Supervisor de Elecciones del Condado Miami-Dade en 2700 NW 87th Ave

Centro Comunitario de Doral Legacy Park en 11400 NW 82 St.

El Arepazo en 10191 NW 58th St.

Inter Miami CF Foundation en NU Stadium.

BBC

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