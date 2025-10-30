Las impactantes imágenes de favelas de Río tras megaoperativo que dejó más de 100 muertos

Fue la operación policial más letal que se haya registrado en Río de Janeiro.

Involucró a 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad para cumplir con 180 órdenes de captura y 100 pedidos de prisión en un área de 9 millones de metros cuadrados, equivalentes a 72 estadios Maracaná.

El gobernador del estado brasileño describió la operación como “la mayor realizada por las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro”, y forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno de la ciudad contra la banda criminal Comando Vermelho.

El operativo del martes en Brasil dejó más de 100 muertos, entre ellos, cuatro policías.

Los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los agentes de policía.

Además, en represalia por el operativo policial, los delincuentes levantaron barricadas con vehículos en llamas en varios puntos de la ciudad.

EPA/Shutterstock Familiares despidieron este miércoles a sus seres queridos muertos en el megaoperativo policial contra el grupo narco.

Reuters

EPA/Shutterstock

Reuters Salvo los cuatro policías muertos en el operativo, el resto eran “narcoterroristas”, según el gobernador de Río de Janeiro.

Como consecuencia del operativo policial, decenas de escuelas y universidades suspendieron las clases en el área metropolitana, y así permanecieron durante todo el miércoles.

Entre los detenidos en el operativo se encuentran personas acusadas de liderar el narcotráfico en el Comando Vermelho, como Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão.

Su arresto fue anunciado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, en una conferencia de prensa.

También fue arrestado Nicolas Fernandes Soares, identificado por las autoridades como el operador financiero de uno de los cabecillas narco.

Video: el momento de los enfrentamientos entre la policía y el Comando Vermelho. The British Broadcasting Corporation

EPA/Shutterstock El Comando Vermelho es la banda narco más grande de Río de Janeiro y, junto con Primeiro Comando da Capital (PCC), se encuentra entre las facciones delincuenciales más grandes de Brasil.

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock La Policía Militar desplegó a todo su personal en las calles, suspendiendo todas las actividades administrativas.

EPA/Shutterstock

Este miércoles, las autoridades entregaron decenas de cuerpos de los muertos en el operativo, que fueron apilados uno al lado del otro en una calle de la favela de Penha.

EPA/Shutterstock

EPA/Shutterstock

Reuters

EPA/Shutterstock

Reuters Las autoridades exhibieron en conferencia de prensa las armas requisadas a los delincuentes.

Con información de Iara Diniz, Mariana Alvim y Marina Rossi

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.



