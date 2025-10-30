EN VIVO
Las impactantes imágenes de favelas de Río tras megaoperativo que dejó más de 100 muertos

Las autoridades entregaron este miércoles los cuerpos de decenas de personas que murieron en la operación contra el grupo narco más importante de la ciudad carioca.

EPA/Shutterstock
Por BBC News Mundo 30 de octubre de 2025, 12:20 PM

Fue la operación policial más letal que se haya registrado en Río de Janeiro.

Involucró a 2.500 agentes de las fuerzas de seguridad para cumplir con 180 órdenes de captura y 100 pedidos de prisión en un área de 9 millones de metros cuadrados, equivalentes a 72 estadios Maracaná.

El gobernador del estado brasileño describió la operación como “la mayor realizada por las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro”, y forma parte de la Operación Contención, una iniciativa permanente del gobierno de la ciudad contra la banda criminal Comando Vermelho.

El operativo del martes en Brasil dejó más de 100 muertos, entre ellos, cuatro policías.

Los delincuentes utilizaron drones para lanzar bombas y atacar a los agentes de policía.

Además, en represalia por el operativo policial, los delincuentes levantaron barricadas con vehículos en llamas en varios puntos de la ciudad.

Una mujer besa la cabeza de un ser querido que yace muerto en el suelo y que está cubierto con una tela.
EPA/Shutterstock
Familiares despidieron este miércoles a sus seres queridos muertos en el megaoperativo policial contra el grupo narco.
Miembros de la unidad especial de la policía militar patrullan una calle durante un operativo policial contra el narcotráfico. Están detrás de dos autos incendiados en la favela de Penha, en Río de Janeiro.
Reuters
Motociclistas con las manos levantadas al lado de un camión de la policía.
EPA/Shutterstock
La gente observa cómo miembros de la policía militar trasladan cadáveres a un hospital.
Reuters
Salvo los cuatro policías muertos en el operativo, el resto eran “narcoterroristas”, según el gobernador de Río de Janeiro.

Como consecuencia del operativo policial, decenas de escuelas y universidades suspendieron las clases en el área metropolitana, y así permanecieron durante todo el miércoles.

Entre los detenidos en el operativo se encuentran personas acusadas de liderar el narcotráfico en el Comando Vermelho, como Thiago do Nascimento Mendes, alias Belão.

Su arresto fue anunciado por el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, en una conferencia de prensa.

También fue arrestado Nicolas Fernandes Soares, identificado por las autoridades como el operador financiero de uno de los cabecillas narco.

Video: el momento de los enfrentamientos entre la policía y el Comando Vermelho.
The British Broadcasting Corporation
Agentes de la policía de Río de Janeiro trasladan a dos personas esposadas que fueron detenidas durante el operativo.
EPA/Shutterstock
El Comando Vermelho es la banda narco más grande de Río de Janeiro y, junto con Primeiro Comando da Capital (PCC), se encuentra entre las facciones delincuenciales más grandes de Brasil.
Un vehículo calcinado.
EPA/Shutterstock
Agentes de policía de Río de Janeiro custodian a dos personas tiradas en el suelo durante el operativo.
EPA/Shutterstock
La Policía Militar desplegó a todo su personal en las calles, suspendiendo todas las actividades administrativas.
Un auto quemado con un grafiti que dice "organizar el odio" y una persona metiendo su cabeza por el hueco de la ventana de la puerta delantera izquierda.
EPA/Shutterstock

Este miércoles, las autoridades entregaron decenas de cuerpos de los muertos en el operativo, que fueron apilados uno al lado del otro en una calle de la favela de Penha.

Gente mira los cuerpos de los muertos sobre una calle de Río de Janeiro.
EPA/Shutterstock
Una mujer llorando en la calle en medio de la muchedumbre.
EPA/Shutterstock
Dos mujeres en llanto se abrazan.
Reuters
Río de Janeiro
EPA/Shutterstock
Una serie de rifles capturados por la policía son exhibidos en una conferencia de prensa de la policía civil, mientras los funcionarios hablan detrás.
Reuters
Las autoridades exhibieron en conferencia de prensa las armas requisadas a los delincuentes.

Con información de Iara Diniz, Mariana Alvim y Marina Rossi

""
