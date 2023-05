Las fotografías falsas más famosas de la historia

20 de mayo de 2023, 8:23 AM

Una imagen vale más que mil palabras, dicen. Pero no siempre es cierto que esas imágenes digan la verdad, ni siquiera si se trata de fotografìas que aparentan retratar la realidad.

Eso no nos sorprende tanto hoy en día, en un mundo en el que retocar lo fotografiado es una costumbre generalizada y falsificar fotos es una cuestión de minutos.

Pero no siempre fue tan fácil. Sin embargo, desde el advenimiento de la tecnología en el siglo XIX han circulado fotografías falsas.

"El gobierno, que tan generoso ha sido con Monsieur Daguerre, ha dicho que no puede hacer nada por Monsieur Bayard, y el pobre desgraciado se arrojó al agua desesperado .

Otros fotógrafos trataron en vano de recrear el proceso y producir sus propias fotografías espirituales, pero sólo lo lograban usando dos negativos e imprimiendo una sola imagen, algo que Mumler no hacía .

Así contribuyó a que las fotografías no sólo se volvieran omnipresentes, sino que se convirtieran en la prueba de si algo realmente había sucedido o no.

No desentona con lo que se esperaría de Roosevelt, dado que muchas aventuras de su vida real parecen ficticias .

La imagen fue creada por la firma de fotografía Underwood and Underwood como parte de un collage titulado "La carrera por la Casa Blanca", un tríptico humorístico publicado en el New York Tribune en 1912, con tres de los cuatro aspirantes a la presidencia montando los animales que identificaban sus partidos.

Si las hadas existían y se podía fotografiar lo sobrenatural, eso era un argumento a favor del espiritismo: los seres queridos no se habrían ido para siempre .

Desde el primer relato de San Columba en el año 565 d.C. de un monstruo que acecha bajo las aguas del lago Ness, no ha cesado la búsqueda del cariñosamente llamado 'Nessie'.

Aunque ampliamente descartadas como falsificaciones, fueron publicadas en un libro de 1979 por el ex piloto de la Fuerza Aérea de EE.UU. Wendelle C Stevens, quien aseguró que no habían sido manipuladas.