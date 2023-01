Las extremas prácticas del crimen organizado para lucrarse de la crianza de perros “hiperdesarrollados"

28 de enero de 2023, 7:35 AM

Me sorprendí cuando mi teléfono me notificó sobre un mensaje que había recibido de la cuenta de Facebook de Thomas Rayment, un traficante de drogas convicto que sabía que estaba en la cárcel.

Desde su cuenta de Facebook me envían fotos de dos de estos perros con un aspecto hiperdesarrollado, Brandon Blockhead y Kleo , que acaban de tener una camada de cachorros.

"Este gorila corpulento no es ninguna broma, es de lo más extremo", dice la descripción de Brandon Blockhead en el sitio web de Rayment. Tiene " una de las mejores estampas que jamás hayamos visto , todo en un cuerpo súper pequeño y compacto".

La pena por hacerlo puede ser de hasta cinco años de cárcel por causar sufrimiento a un animal. Pero es una práctica que he visto una y otra vez durante mis meses de investigación.

"No les voy a mentir"

Llego a la dirección. Es una clínica de fertilidad canina. Un hombre me deja entrar y me enseña el lugar. Se llama Ryan Howard. Me dice que es el socio de Rayment.