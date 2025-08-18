La tormenta Erin crece en tamaño a medida que avanza por el Caribe





El huracán Erin avanza como un ciclón categoría 4 hacia el archipiélago de las Bahamas en el Caribe.

La tormenta se intensificó rápidamente el sábado por la noche y alcanzó la categoría 5, con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora.

El domingo se debilitó a categoría 3 para elevarse a categoría 4 horas después.

Los meteorólogos esperan que su intensidad fluctúe a medida que siga moviéndose durante los próximos días.

El Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) afirma que Erin sigue creciendo en tamaño, con vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden 330 kilómetros desde su centro.

Se esperaban fenómenos relacionados con la tormenta, como inundaciones y deslizamientos de tierra, en las Islas Vírgenes y Puerto Rico.

El director del NHC, Mike Brennan, aseguró en una sesión informativa que el huracán se había "profundizado e intensificado explosivamente".

Sin embargo, la velocidad de sus vientos, junto con su avance, disminuyó a medida que comenzó a dirigirse hacia el norte, alejándose del Caribe.

El NHC prevé que continúe alejándose de EE.UU. durante la semana y regrese al Atlántico.

Es el primer huracán de la temporada de 2025.

Getty Images El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos está ubicado en la Universidad Internacional de Florida.

El huracán Erin experimentó una rápida intensificación, que es cuando una tormenta alcanza al menos 55 km por hora en un período de 24 horas.

Sus vientos se intensificaron de 160 km por hora en la madrugada del sábado a 257 km por hora durante el día, según informó Brennan.

Se pronostica que la próxima semana el huracán Erin se moverá gradualmente hacia el norte, pasando por el este de las Bahamas y ascendiendo hacia Carolina del Norte.

La tormenta generará oleaje y corrientes de resaca -como se les conocen a las corrientes que fluyen rápidamente desde la orilla hacia mar adentro- potencialmente mortales en casi toda la costa este de EE.UU., continuó Brennan.

Florida y los estados del Atlántico medio experimentarán las condiciones de oleaje más peligrosas, mientras Bermudas podría enfrentar oleaje potencialmente mortal y fuertes lluvias, añadió.

Debido a los fuertes vientos, la Guardia Costera de Estados Unidos impuso restricciones para las embarcaciones en los puertos de St. Thomas y St. John, en las Islas Vírgenes Estadounidenses, así como en seis municipios de Puerto Rico, incluyendo San Juan.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la principal agencia meteorológica del gobierno estadounidense, ha pronosticado una temporada de huracanes en el Atlántico superior a lo normal.