“La reina de las tormentas”: Ragasa deja 17 muertos en Taiwán y obliga a evacuar a millones

Al menos 17 personas han muerto en el este de Taiwán tras el desbordamiento de un lago de montaña, según informaron las autoridades. El lago-barrera Matai'an se desbordó tras las fuertes lluvias del tifón Ragasa, liberando millones de toneladas de agua.

El gobierno afirmó que el desbordamiento del lago barrera liberó alrededor de 60 millones de toneladas de agua de un estimado de 91 millones, suficiente para llenar unas 36.000 piscinas olímpicas.

Getty Images Las imágenes publicadas por el cuerpo de bomberos mostraron calles inundadas, vehículos semisumergidos y árboles arrancados de raíz.

Getty Images Los científicos advierten que las tormentas se están volviendo más poderosas debido a los efectos del cambio climático.

Getty Images Las autoridades de China continental ordenaron el cierre de negocios y escuelas en al menos 10 ciudades del sur del país, lo que afectó a decenas de millones de personas.

Después de Taiwán, el tifón pasó muy cerca de Hong Kong dejando a su paso fuertes olas, inundando las zonas costeras y a más de 60 personas heridas.

Las autoridades de Hong Kong informaron que, hasta el mediodía del miércoles, 82 personas habían sido atendidas en hospitales públicos por lesiones sufridas durante el período del tifón.

Más de 860 personas buscaron refugio en los 50 albergues temporales de la ciudad.

Su paso por China

En su trayectoria Ragasa entró en tierra firme por la costa sur de China, donde tocó tierra a las 17:00 hora local.

El tradicional sonido de la hora pico en la ciudad de Zhuhai, desde donde reportea la corresponsal de BBC Laura Bicker, fue reemplazado por vientos y lluvias torrenciales. Se espera que llueva el equivalente a un mes de lluvias en esa ciudad.

Conforme se acercaba el tifón, empezaron a volar escombros y ramas de árboles caídos. Vehículos policiales patrullaban las calles con megáfonos, instando a la gente a permanecer en sus casas, pese a la dificultad de oírlos bajo ráfagas de viento de 160 km/h.

"Aun así, el cielo tormentoso y una Zhuhai empapada son suficiente advertencia: con la excepción de algún ciclista ocasional, decidido a ir a trabajar, la mayoría de la gente siguió el consejo, paralizando esta ciudad de casi tres millones de habitantes", contó Bicker.

Getty Images Ante la llegada, los ciudadanos hicieron acopio de alimentos.

Getty Images Se registran vientos máximos de hasta 241 km/h.

Casi dos millones de personas en la densamente poblada provincia de Guangdong, donde se encuentra Zhuhai, fueron evacuadas. Las autoridades también emitieron una alerta roja por mareas altas y marejadas costeras.

A medida que el ojo de la tormenta se acercaba a tierra firme, la lluvia azotó los edificios más altos de la ciudad. "El viento hacía casi imposible mantenerse en pie. Incluso observando desde dentro, las ventanas de nuestro nuevo hotel crujían por la tensión", dijo la corresponsal de BBC.

Grandes preparativos

Zhuhai es un popular destino turístico, con campos de golf y parques temáticos.

Ubicado en un delta donde el Río de la Perla se encuentra con el Mar de China Meridional, está acostumbrado a los tifones.

Ragasa se ha debilitado de un estado de tifón súper severo a uno severo, pero sigue siendo altamente destructivo con vientos máximos de 241 km/h.

Getty Images Ragasa se ha debilitado pero sigue siendo altamente destructivo.

Los propietarios han estado sellando sus ventanas con cinta adhesiva, mientras que los negocios recibieron sacos de arena para colocar en sus puertas y evitar que las mareas costeras se filtren en sus propiedades.

Agentes de vigilancia vecinal habían ido puerta por puerta a verificar el estado de los residentes y los comercios locales para asegurarse de que cumplieran con las órdenes de evacuación.

BBC solo encontró a unos pocos descontentos que no querían cerrar su restaurante demasiado pronto y perder más horas de negocio.

Getty Images Equivalente a un huracán de categoría cinco, Ragasa es la tormenta más fuerte del mundo este año.

Getty Images El tifón no tocó tierra en Hong Kong, pero dejó 62 personas heridas después de bordear la costa, desatando poderosos vientos y fuertes lluvias

Las patrullas policiales también comenzaron temprano, con agentes apostados en las esquinas y zonas de playa para evitar que los curiosos se acercaran demasiado a las olas. Se envió rápidamente a trabajadores locales a cortar ramas sueltas de los árboles.

Las autoridades chinas tienen mucha práctica en la preparación para desastres. Se toman las advertencias muy en serio. Temen las críticas, como ha ocurrido en desastres naturales anteriores, por no haber hecho lo suficiente para mantener a la gente a salvo.

Getty Images Casi dos millones de personas fueron evacuadas en la provincia de Guangdong antes de la llegada de la tormenta.

En Yangjiang, a lo largo de la trayectoria del tifón, fuertes vientos arrancaron letreros de edificios, árboles y destruyeron vallas, informaron periodistas de la agencia de noticias AFP.

Durante varias horas, los vientos generados por Ragasa sacudieron edificios y cayeron intensas lluvias en la ciudad de más de dos millones de habitantes.

Getty Images Muchos edificios altos se balancearon y vibraron con los fuertes vientos.

Durante el fin de semana, incluso antes de que Ragasa azotara Filipinas, el departamento meteorológico de Guangdong, un centro de fabricación china, comenzó a advertir a los habitantes de la provincia que se prepararan para un "desastre catastrófico".

Los medios estatales chinos describieron esta advertencia como inusual.

Las autoridades saben que habrá más casos similares. Los meteorólogos del país ya han advertido que los tifones se están intensificando en China.

Pero no se trata solo de tifones.

Este ha sido un año de condiciones climáticas extremas para el país: olas de calor, tormentas, sequías, inundaciones y cosechas arruinadas.

El tifón Ragasa ha puesto a prueba la preparación de China. Y aún no ha terminado. Continúan las alertas de fuertes lluvias en los próximos días y se advierte de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Getty Images Los residentes locales están acostumbrados a las tormentas severas.