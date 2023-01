La monja de clausura que lo dejó todo para casarse con fraile al que solo había visto una vez

"Fue nuestra primera vez en una habitación juntos. Nos sentamos en una mesa mientras él comía. La priora no volvió, así que tuve que conducirlo a la salida".

La vocación

"Estaba un poco sorprendida. Llevaba un velo, por lo que nunca vio el color de mi cabello. Realmente no sabía nada sobre mí, nada sobre mi educación. Ni siquiera sabía cuál era mi nombre no religioso", recuerda.

Aunque sus padres no habían sido religiosos, la peregrinación de una tía al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes despertó algo en Lisa.

"Tenía una pequeña estatua de Nuestra Señora y una pequeña botella de agua de Lourdes. En realidad, pensé que era la botella lo que era sagrado y no el agua, así que solo la estaba llenando del grifo y bebiendo el agua", cuenta.

Una nueva vida

"Cuando cumplí 21 años, mi pastel y mis tarjetas pasaron a través de un cajón. Y cuando nació mi sobrino, me lo pasaron por una especie de plataforma giratoria, como un tocadiscos", cuenta con una sonrisa, mientras recuerda todo con cariño.

Incredulidad

La hermana Mary Elizabeth no le dio a Robert una respuesta a su pregunta, tampoco sabía qué hacer.

Puede que él no supiera nada de ella, pero ella sabía un poco de él .

Admite que en ese momento no sintió que tuviera un impacto profundo en ella. Pero, tras el encuentro, eso había cambiado.

"No sabía lo que se sentía estar enamorada y pensé que las hermanas podían verlo en mi rostro. Así que me puse bastante nerviosa. Podía sentir el cambio en mí y eso me asustó", señala.