La inspiradora historia del peluquero que devuelve autoestima a niños que perdieron pelo en accidentes

En el contenido que publica en Tiktok e Instagram, Francisco pone las prótesis y remata el look con modernos cortes de cabello que dan una apariencia natural.

Francisco cuenta que Joao no tenía pelo ni en la parte superior ni en los costados de su cabeza debido a las quemaduras.

Desafortunadamente, la piel de Joao no se adaptó a la prótesis.

"Tenía una mancha en la cabeza que se acabó inflamando y pensamos que lo mejor era no usarla más", explica su madre.

Proyecto benéfico

Un viaje de 3.000 kilómetros

"Cuando el médico dijo que ya no tendría cabello, se me rompió el corazón. Me preguntaba cómo se sentiría cuando fuera mayor", dice Luciana, madre de Lorenzo.