La increíble travesía de los nigerianos que pasaron 14 días escondidos en la pala del timón de un barco hasta llegar a Brasil

El objetivo de Friday era alcanzar la pala del timón, el único lugar del enorme casco que podía ser accesible a una persona que no se supone que debe estar a bordo. No tuvo otra manera de alcanzar el timón desde el muelle que convencer a un pescador que lo llevara en su bote hasta allí. “Fue un santo ese pescador”, recordó Friday. “No me pidió dinero. Pudo ver que quería irme”.