La humillante tradición de hacer desfilar a mujeres desnudas como castigo en India

Expertos legales y activistas de derechos de género dicen que la ley aún no está equipada para abordar crímenes tan atroces contra las mujeres.

Arrestos

El gobierno también le dio algunas tierras agrícolas y dinero a la víctima, aunque las autoridades han reconocido que no podría haber compensación alguna por la humillación que sufrió.

Pero lo que le pasó a Sasikala no es realmente raro y varios incidentes similares han aparecido en los titulares en India en años recientes.

Otros casos

Sin denunciar

Pero los activistas de derechos humanos dicen que las mujeres a menudo no denuncian estos crímenes por miedo a ser interrogadas insensiblemente por la policía y los tribunales .

"En muchos casos, las agresiones a las mujeres no se denuncian por vergüenza. Las familias no denuncian porque es una cuestión de honor y el sistema no apoya a las sobrevivientes ni les da un espacio seguro para reportar estos crímenes", indica la abogada y activista de derechos humanos Sukriti Chauhan.