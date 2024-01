La historia de esperanza y pérdida de trillizas ucranianas nacidas el día de invasión rusa

Los rumores de una invasión rusa se habían expandido durante semanas, pero Hanna no los creyó hasta que el 24 de febrero recibió un mensaje temprano de su hermano, quien estudiaba en una escuela militar.

Le dijo que la guerra había empezado y que no sabía dónde lo enviaban. Le urgió a que abandonara Chernihiv.

Pero Hanna no podía irse de inmediato. Su operación estaba planificada para las 9:00 am y el personal hospitalario se preparaba para el nacimiento de los primeros trillizos en tres años.

Hanna no podía creer que la guerra había empezado.

"Pensé que pasaría lejos, en un campo, en un bosque, pero no en nuestras vidas".

Andriy llegó al hospital a las 6:00 am con maletas llenas de ropa y otros suministros y traró de calmarla.

"Me dijo que lo principal era traer nuestros bebés al mundo", recuerda Hanna.

Los bebés nacieron en cuestión de minutos: Emilia a las 9:36 am, Olivia a las 9:37 am y Melania a las 9:38 am.