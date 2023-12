La historia de 2.700 años de antigüedad que se esconde bajo Miami

Desde aproximadamente el año 500 a. C . hasta mediados del siglo XVIII , la zona que es hoy la ciudad del sol estuvo habitada por la civilización tequesta, uno de los primeros pueblos en ocupar el sureste de Florida.

Un pueblo que resiste

Osceola cuenta que los visitantes a menudo se sorprenden de que los nativos americanos "todavía existan" en el área de Miami . "Creen que los pueblos indígenas sólo están en los libros de historia y que no viven ni respiran aquí hoy".

Fuera de la conversación

"Cuando visitas Miami, no hay indicios de que algún pueblo indígena residiera allí o se encuentre actualmente en el área a menos que visites el Círculo de Miami", comentó Osceola, refiriéndose a un sitio arqueológico que se ha convertido en un Monumento Histórico Nacional.

"Igual no estoy segura de que la gente realmente preste atención a la estatua [de los tequesta] que está cerca al lugar".

Aunque se salvó de ser demolido para construir un rascacielos, hoy en día el círculo todavía no se muestra como un monumento de los nativos americanos y muchos lugareños lo confunden con un parque para perros.

Enterrar el pasado

Creció en un bungalow de la década de 1920 en el barrio de Brickell. Y dice que era el residente más antiguo del lugar. En repetidas ocasiones se negó a vender su residencia a los empresarios que buscaban construir en el área. Pero a principios de este mes sintió que no tenía otra opción que abandonar su casa.

Para Bermúdez, el valor de su casa no se podía calcular. "No se trata de dinero. Se trata de preservar la historia antigua", dijo antes de mudarse. Con el paso de los años, el creciente número de rascacielos bloqueó su visión del amanecer. "Sólo veo las estrellas cuando voy a los Everglades, no aquí", explicó.