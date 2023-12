"La gente se moría de hambre": la familia que logró huir de Corea del Norte en un barco

Kim nos ha pedido que no utilicemos su nombre completo para proteger a su familia aquí y en el Norte.

La BBC no puede verificar de forma independiente todo el relato de Kim, pero muchos de los detalles coinciden con lo que nos han contado otras fuentes .

Soñó con esta noche durante años, planeándola meticulosamente durante meses, pero esto no ayudó mucho a que su miedo se calmara.

Cuando me reuní con Kim -en las afueras de Seúl el mes pasado- iba acompañado de un agente de policía de paisano, una medida de seguridad típica para los desertores recientes.

El Estado difundía imágenes de personas que morían en todo el mundo y advertía que, si no se seguían las normas, todo el país podría desaparecer.

Kim me dijo que la gente empezó a preguntarse si esto formaba parte de la estrategia del Estado para sacar provecho de la pandemia.

"Durante siete u ocho años apenas se hablaba de hambruna, pero empezamos a escuchar de casos cada vez con más frecuencia . Te despertabas un día y oías: 'oh, alguien en este distrito ha muerto de hambre'. Al día siguiente, otro más. Y así".

No podemos confirmar de forma independiente estas muertes. El Informe Mundial sobre Crisis Alimentarias 2023 afirmaba que, desde que se cerraron las fronteras de Corea del Norte, ha sido "difícil obtener información precisa sobre la inseguridad alimentaria", pero había "indicios de que la situación está empeorando".

Pero Choi señaló que la situación no era tan catastrófica como durante la hambruna de la década de 1990: "Oímos que la gente ha encontrado formas de sobrevivir dentro de sus posibilidades".

El propio Kim encontró formas no sólo de sobrevivir, sino de prosperar. Como la mayoría de los norcoreanos antes de la pandemia, se ganaba la vida vendiendo artículos en el mercado negro, en su caso motos y televisores de contrabando desde China.

"Todo lo que tienes pertenece al Estado. ¿Crees que este oxígeno es tuyo?", se mofó un agente. "Pues no lo es, cabrón".

"Lo mataron por escuchar 70 canciones surcoreanas, ver unas tres películas y compartirlas con sus amigos. Son despiadados. Todo el mundo tiene miedo", me dijo Kim.

No podemos verificar de forma independiente esta ejecución, pero en diciembre de 2020 Corea del Norte aprobó una nueva ley por la que se podía ejecutar a quienes compartieran contenidos surcoreanos .

Joanna Hosaniak, de la Alianza de Ciudadanos por los Derechos Humanos en Corea del Norte, afirmó que el relato de Kim sobre la ejecución "no sorprende en absoluto". Hosaniak ha entrevistado a cientos de desertores a lo largo de dos décadas.

Desesperado por divorciarse de una mujer a la que ya no amaba y casarse con otra, los funcionarios dijeron a este amigo de Kim que la única forma de conseguir el divorcio era pasar una temporada en un campo de trabajo. Se hundió en deudas tratando de encontrar otra salida antes de acabar con su vida.

Aunque Kim había fantaseado cientos de veces con escapar, no podía soportar la idea de dejar atrás a su familia. En 2022 la vida se había vuelto tan desesperada que creyó que por fin podría convencerles de que se le unieran.

Primero se centró en su hermano. Él y su esposa dirigían un negocio ilícito de mariscos, pero el gobierno había tomado recientemente medidas enérgicas contra los vendedores no oficiales. A pesar de tener un barco, ya no podían pescar. Contando cada vez con menos dinero, no costó mucho convencerlo.