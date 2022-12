"La gente está desesperada": la ciudad de la frontera de EE. UU. "desbordada" de migrantes

22 de diciembre de 2022, 5:40 AM

El martes, la administración Biden urgió a la Corte Suprema que ignorara la petición liderada por los republicanos de que mantenga en vigor el Título 42, argumentando que ya no se puede justificar.

"No tengo ni idea de cómo voy a llegar allí. Estoy intentando conseguir boletos de autobús, pero no sé cómo lo lograremos", le dice a la BBC en un parque cercano.

"No es manejable. Los refugios y los esfuerzos comunitarios se han visto desbordados", le contó a la BBC Fernando García, director ejecutivo de la organización Border Network for Human Rights.

"No podemos esperar a ver si el Título 42 se acaba o no", añadió. "Aquí mismo, ahora mismo, tenemos a gente en El Paso en las calles. Niños, mujeres, sin ropa de invierno,sin comida, sin agua y sin dinero para el transporte que los llevará a donde están sus familiares".