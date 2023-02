La época en que estar alegre estaba mal visto (y en qué momento comenzó nuestra búsqueda de la felicidad)

El autor de Happiness in World History (2020) ("La felicidad en la historia del mundo"), agregó que eso tenía que ver, en parte, con la lógica protestante de ser consciente de tus pecados y mantenerte humilde ante los ojos de Dios.

Eso no quiere decir que la gente fuera infeliz, sino simplemente que no podemos juzgar según los estándares actuales.

La era de las sonrisas

"La nueva idea era que las personas no solo debían ser felices, sino que tenían la responsabilidad de parecer felices, produciendo algo así como un nuevo imperativo de alegría", dice Stearns en su libro.

El misterioso cambio

"Pero, francamente, sigue siendo un poco misterioso. Fue un gran cambio cultural, y no creo que esté del todo claro por qué sucedió", señala.

¿Obsesión por la felicidad?

"Entonces, la definición de felicidad debe dejar espacio para algo de dolor y tristeza. Pero creo que nuestras culturas no manejan eso bien. Somos impacientes con el dolor".

La felicidad y el amor

"Probablemente sea cierto que no nos gustan las historias que no tienen un final feliz. Pero no creo que esto sea del todo saludable.