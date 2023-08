La crinolina, la prenda íntima que mató a miles de mujeres en la era victoriana

6 de agosto de 2023, 8:43 AM

En una fábrica de Sheffield, 800 mujeres producían 8.000 crinolinas al día, una tasa que no satisfacía la demanda, según cuenta el libro "Crinoline, el desastre más magnífico de la moda", de Brian May y Denis Pellerin.

Cuando The New York Times informó por primera vez del fenómeno de las muertes relacionadas con la crinolina en 1858, señaló que en el Court Journal de Londres había encontrado "no menos de 19 fallecimientos por esa causa en Inglaterra entre el 1 de enero y mediados de febrero".