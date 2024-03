Jasmin Paris: primera mujer en completar uno de los ultramaratones más duros del mundo

28 de marzo de 2024, 11:37 AM

"(Siento) una mezcla de emoción y nervios. Sé que va a ser muy difícil, posiblemente imposible, pero al mismo tiempo eso es lo que me hace querer correrlo".

"Mayor logro de todos los tiempos"

"Ella estaba corriendo y dándolo todo porque no había margen de error, porque de lo contrario no habría llegado a tiempo”.

"(Paris) Tocó la línea final y se desplomó exhausta. Fue lo mejor que he visto en mi vida, fue increíble”.

Tradiciones curiosas

La carrera no sólo es conocida por ser físicamente agotadora sino también por sus extrañas tradiciones.

Los posibles corredores deben escribir un ensayo sobre "Por qué se me debería permitir correr en Barkley" junto con una tarifa de entrada de US$1,60 y, si tienen éxito, reciben una carta dándoles el pésame.

Los corredores también deben traer una "tarifa" adicional, que en el pasado incluía cosas como una camiseta blanca, calcetines o la matrícula de un coche, como donación por no haber finalizado la competencia.

Él los espera en la barrera amarilla que se hizo icónica en el documental de 2014 “Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young”.