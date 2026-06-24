Iván Cepeda reconoce su derrota en elecciones de Colombia

Tres días después de que el outsider de derechas Abelardo de la Espriella ganara el preconteo electoral en Colombia, su contrincante, el senador de izquierdas Iván Cepeda, reconoció la derrota.

En una alocución este miércoles, Cepeda dijo haber "decidido aceptar el resultado" y que "Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República".

"Lo hago como un acto de responsabilidad democrática. Lo hago para contribuir a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombianos. Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública", expresó el izquierdista.

Menos de un 1% separó a De la Espriella de Cepeda en la segunda vuelta electoral del pasado domingo 21 de junio. El ganador consiguió un 49,6% de los votos. El aspirante obtuvo 48,7%.

Tras el preconteo, Cepeda dijo que esperaría al escrutinio final antes de pronunciarse sobre los resultados e impugnó más de 50.000 mesas de votación.

"El escrutinio se encuentra prácticamente concluido", dijo este miércoles, atribuyendo su reconocimiento a "un acto de responsabilidad democrática".

"Sin embargo, aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial", señaló.

El senador criticó la "abierta injerencia extranjera" a favor de su rival político.

"Denunciamos la abierta e indebida injerencia extranjera en los asuntos internos de Colombia, particularmente las intervenciones realizadas desde el gobierno de Estados Unidos y, en particular, las intervenciones del presidente Donald Trump a favor de la candidatura de Abelardo de la Espriella", dijo el senador.

También señaló que en las campañas hubo "sofisticadas estrategias de manipulación mediante inteligencia artificial" por parte de su contrincante.

Y aunque no presentó pruebas, dijo que hubo una "masiva operación de compra de votos" de su rival.

"No aceptamos esas prácticas que han lesionado la transparencia de este proceso y cuestionan la legitimidad del nuevo gobierno", expresó el candidato.

Según informó la Registraduría Nacional, el preconteo tuvo una coincidencia de 99,997% con los escrutinios definitivos, por lo que el resultado de la votación se mantuvo casi en su totalidad al del domingo pasado.

Las elecciones del domingo dividieron a los colombianos ante dos opciones antagónicas.

Cepeda representaba la continuidad del proyecto progresista del actual presidente, Gustavo Petro, quien ha cuestionado el sistema del preconteo y ha denunciado una posible "injerencia" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la victoria de De la Espriella.

Este abogado y empresario, por su parte, encarna una nueva derecha de mano dura, alineada con la corriente conservadora de Trump en EE. UU., de Nayib Bukele en El Salvador o de Javier Milei en Argentina.

Trump hizo público su apoyo a De la Espriella en los días previos a las elecciones.

Liderará a la oposición

En su mensaje, Cepeda también se presentó como el líder de la oposición para los próximos cuatro años y adelantó que participará en movilizaciones cuando sea necesario.

"Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo", dijo.

"Asumiremos, de ser necesaria, la desobediencia y la resistencia civil pacífica. Acompañaremos las luchas sociales, las causas de la juventud, de las mujeres, de los trabajadores, de los pueblos étnicos, del campesinado y de las capas medias".

El senador anunció que rechazará cualquier intento del nuevo gobierno para revertir las políticas impulsadas por el presidente Petro y el bloque progresista del Pacto Histórico, entre ellas el aumento del salario mínimo, la reforma agraria o las pensiones a adultos mayores, entre otras.

Añadió: "No aceptaremos tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República".

"Por eso decimos con claridad: resistiremos cualquier intento de sometimiento autoritario. No nos intimidan las amenazas ni la persecución política. Las hemos padecido y enfrentado antes y las hemos derrotado una y otra vez".

Concluyó su mensaje afirmando que aceptarán el diálogo si De la Espriella tiene un camino para hacerlo, pero advirtió que su movimiento representa a "media Colombia" que votó por él.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.



