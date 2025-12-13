Israel dice que asesinó a un alto dirigente de Hamás en un mortal bombardeo en Gaza





Israel afirmó haber matado el sábado a un alto mando de Hamás en un ataque contra un vehículo en Gaza.

En una declaración conjunta, el ejército israelí y la agencia de seguridad Shin Bet anunciaron que habían "eliminado" a Raed Saad, jefe de producción de armas del brazo armado de Hamás, las Brigadas Qassam, en la ciudad de Gaza.

Saad era considerado uno de los comandantes más destacados de Qassam y dirigió varias brigadas durante los ataques de Hamás del 7 de octubre contra comunidades israelíes al este de la ciudad de Gaza.

El portavoz de Defensa Civil, controlada por Hamás, Mahmoud Basal, declaró a la BBC que cuatro personas murieron en el ataque.

Afirmó, además, que varios transeúntes también resultaron heridos por la explosión.

La declaración conjunta añadía que Saad había sido "responsable de la muerte de muchos soldados" asesinados en la Franja de Gaza como consecuencia de artefactos explosivos.

Hasta ahora, Hamás no ha confirmado la muerte de Saad, aunque condenó en un comunicado que el ataque constituyó una "nueva violación criminal del acuerdo de alto el fuego".

De acuerdo a la agencia de noticias Reuters, de confirmarse, este sería el asesinato de más alto perfil de una figura importante de Hamas desde que entró en vigor el cese de hostilidades.

Israel impide a la BBC informar de forma independiente desde el interior de Gaza, por lo que no es posible verificar los detalles del incidente.

Se cree que Saad es miembro del consejo militar de liderazgo de cinco miembros recién formado desde que se estableció el alto el fuego en octubre.

Israel ha intentado matarlo en múltiples ocasiones.

Uno de los intentos más notables tuvo lugar durante una operación sorpresa israelí en la ciudad de Gaza en marzo de 2024, cuando, según se informa, las fuerzas israelíes intentaron detenerlo o matarlo. Fuentes de la época afirmaron que Saad se encontraba dentro del complejo objetivo, pero que logró escapar momentos antes de la redada.

Desde hace mucho tiempo se le considera una de las figuras de Hamás más buscadas por Israel, que lleva más de dos décadas intentando matarlo.

Getty Images Saad es considerado uno de los comandantes más destacados de Qassam y dirigió varias brigadas durante los ataques de Hamás del 7 de octubre.

El ataque del sábado tuvo lugar en el lado controlado por Palestina de la denominada Línea Amarilla, que divide Gaza desde que entró en vigor el inestable alto el fuego negociado por Estados Unidos el 10 de octubre.

Las fuerzas israelíes controlan la zona al este de la línea, que abarca algo más de la mitad de la Franja de Gaza.

La primera fase del plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump para la paz en la región exigía la devolución de los 20 rehenes vivos y los 28 muertos secuestrados en el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.

En el ataque murieron unas 1.200 personas y más de 250 fueron secuestradas.

Todos han sido devueltos, excepto los restos mortales de un policía israelí, Ran Gvili, de 24 años, que se cree que murió mientras luchaba contra los hombres armados de Hamás en el kibutz Alumim.

Desde entonces, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás, más de 70.000 palestinos han muerto a causa de la acción militar israelí.

El enfoque diplomático se está desplazando ahora hacia la siguiente fase del plan del presidente Trump, que exigiría el desarme de Hamás como parte de lo que denomina la desradicalización y la reconstrucción de Gaza.

Prevé que Gaza sea gobernada por "un gobierno transitorio temporal formado por un comité palestino tecnocrático y apolítico", supervisado por una "Junta de Paz" presidida por Trump.

La seguridad correría a cargo de una Fuerza Internacional de Estabilización, aunque su composición sigue sin estar clara.

El objetivo final es que una Autoridad Palestina reformada tome el control del territorio y que las fuerzas israelíes se retiren, tras lo cual "por fin se darían las condiciones para un camino creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino".

Muchos aspectos del plan son controvertidos en Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu ha rechazado repetidamente los llamamientos para el establecimiento de un Estado palestino.

Trump se reunirá con Netanyahu para discutir el plan en Estados Unidos el 29 de diciembre.