Isak Andic: quién era el fundador de Mango y cómo se produjo su muerte, de la que acusan a su hijo

Era el arquetipo de hombre hecho a sí mismo. De cómo la intuición comercial, el olfato para los negocios y el esfuerzo pueden convertirse, en algunas felices ocasiones, en la fórmula del éxito más rotundo.

Pero su trágico final, de confirmarse las sospechas de la justicia, también podría contar otra historia, mucho más oscura: la de cómo la codicia y la ambición pueden acabar hasta con los lazos familiares más sólidos.

Isak Andic, fundador de la cadena internacional de moda rápida Mango, murió el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un precipicio de más de 100 metros cuando hacía senderismo con su hijo en la montaña de Montserrat, en Barcelona.

Su primogénito, Jonathan, ha sido acusado de homicidio. Este martes fue detenido y, tras comparecer ante la juez, puesto en libertad tras abonar una fianza de US$1,16 millones.

La jueza considera que "existen indicios suficientes" para considerar a Jonathan Andic "como autor responsable de un delito de homicidio con resudado de muerte".

En el auto emitido este martes, al que BBC Mundo tuvo acceso, la jueza sostiene que hubo contradicciones entre las versiones que ofreció el hijo en las dos declaraciones que hizo ante la policía como testigo.

Los datos recogidos por su vehículo también constatan que el acusado estuvo en la zona del accidente al menos tres veces en la semana anterior al fatídico paseo que dio con su padre, lo que ahonda en la sospecha de que pudo haber premeditación.

La jueza también asegura que los mensajes que padre e hijo se enviaban muestran una "obsesión por el dinero" por parte de Jonathan. También indica que no fue hasta 2024, cuando supo que su padre pensaba cambiar el testamento creando una fundación para ayudar a los más necesitados, que el hijo cambió de actitud y buscó una reconciliación con el padre.

Fue entonces cuando Isak aceptó la invitación de su hijo para dar un paseo por la montaña y hablar los dos solos, según recoge el auto.

Franck Prevel/WireImage

Hombre hecho a sí mismo

Como el otro gran empresario de la moda en España, el gallego Amancio Ortega, fundador de Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, etc.), que comenzó vendiendo batas, Isak Andic montó su imperio empezando de la nada.

Nacido en 1953 en Estambul, Turquía, en el seno de una familia judía sefardí, Isak emigró a España con sus padres y hermanos a finales de los años 60, cuando él tenía apenas 14 años.

Con un gran olfato para los negocios, el joven comenzó con su hermano Nahman vendiendo camisas bordadas que traía de Turquía en los mercadillos de Barcelona. Allí, gracias al contacto con los clientes, aprendió a entender sus necesidades.

El negoció creció, diversificó su oferta y empezó a vender calzado, complementos y abrigos bordados que traía de Afganistán.

Isak Andic llegó a tener tres puestos en el Mercado de la calle Balmes, a los que luego sumó otras tiendas, entre ellas una de prendas vaqueras que vendía a mayoristas.

Adquirió así experiencia en logística e importación y, en 1984, los hermanos se asociaron con el empresario Enric Casi y fundaron la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia de Barcelona. Casi sería luego durante años CEO de la compañía y una pieza fundamental para su expansión internacional.

El negocio no tardó en crecer. Ocho años después ya contaban con 100 tiendas en España, y abrían las primeras fuera del país, en Portugal.

Junto con el fundador de Inditex, Isak Andic ayudó a forjar un modelo de moda rápida que hoy impera en todo el mundo, en el que las colecciones, a precios razonables, cambian tan rápido como los gustos de sus clientes.

Hoy Mango cuenta con más de 2.900 tiendas en 120 países, y tiene 16.400 empleados, según la información que ofrece su página web corporativa.

Andic creó así también, una de las mayores fortunas de España, que la revista Forbes estimó en US$4.500 millones.

Apasionado de la navegación (llegó a tomarse un año sabático para dar la vuelta al mundo con su velero) era una persona reservada, a la que quienes conocieron describen como un "caballero", firme con sus empleados, pero educado.

El heredero

El empresario tuvo tres hijos, Jonathan (1981), Judith (1984) y Sarah (1997), con su esposa Neus Raig Tarragó, con quien estuvo casado durante 20 años.

A los dos mayores los incorporó pronto en la empresa, Judith en el área de diseño y Jonathan ocupó distintas funciones, perfilándose pronto como el heredero, según una semblanza que hizo de ellos en 2016 el diario económico "Expansión".

Jonathan, educado en Suiza, licenciado en Comunicación Audiovisual en Estados Unidos y con un MBA de la escuela de negocios IESE, dio el gran salto dentro de la compañía en 2007, cuando dirigió el lanzamiento de la línea de ropa masculina de Mango.

En 2012, Isak nombró a su hijo presidente adjunto y miembro del consejo de administración y, dos años después, lo puso al frente de la compañía mientras él buscaba dar un paso atrás.

Sin embargo, las pérdidas millonarias en las que incurrió el gigante de la moda durante ese tiempo hicieron que Isak Andic retomara el control de Mango y sustituyera a Jonathan por Toni Ruiz, el actual CEO de la empresa.

Getty Images Andic junto a la actriz Ashley Olsen en una imagen de 2008.

Desavenencias entre padre e hijo

Esa decisión provocó en Jonathan un resentimiento hacia su padre, según han contado diversas fuentes cercanas a la familia a la prensa española.

De hecho, la pareja de Isak, la golfista Estefanía Knuth, con la que llevaba seis años de relación cuando falleció, aseguró a la policía que padre e hijo mantenían "fuertes disputas" desde entonces.

Esa es la conclusión a la que llega también el auto de la jueza que ordenó la prisión provisional bajo fianza de Jonathan, Raquel Nieto Galván. También señala que, según corroboraron varios testigos, la crisis que sufrió la compañía en 2015 llevó a una crisis "a nivel profesional, personal y familiar", sobre todo con el padre, que apartó al hijo y regresó para dirigir la empresa.

Miquel Benitez/Getty Images Jonathan Andic ha estado vinculado a la línea de moda masculina de Mango desde su creación.

Aunque el hijo declaró que "se trataba de una relación sin desavenencias", según la investigación, del análisis de los mensajes de WhatsApp en su teléfono "se demuestra lo contrario".

La jueza señala que "el motivo principal de dicha mala relación" es la "obsesión" que Jonathan tiene por el dinero, hasta el punto de que llegó a pedirle a su padre "una herencia en vida", que Isak Andic "se ve obligado aceptar para continuar teniendo relación con su hijo".

El cambio en el testamento

Del análisis de las conversaciones se desprende también que a mediados de 2024 Jonathan supo de las intenciones de su padre de crear una fundación que ayudara a personas necesitadas, para lo que quería cambiar el testamento. Esa fundación nunca llegó a crearse.

"Es en ese momento que se produce un cambio notable en el señor J A., el cual pretende reconciliarse y reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta", recoge el auto.

Fue entonces cuando Isak aceptó la invitación de su hijo de pasear por la montaña para charlar y limar asperezas.

Jonathan declaró que había estado en ese lugar dos semanas antes, pero las pruebas de localización de su vehículo pudieron constatar que fue al lugar de los hechos el 7, 8 y 10 de diciembre. Isak Andic cayó por esa misma montaña el día 14 de diciembre.

De esa excursión, y de lo que sucedió para que su padre acabara precipitándose por un precipicio en una senda que, según el auto, no presenta ninguna dificultad y para la que no se requiere calzado específico, Jonathan dio a la policía al menos dos versiones contradictorias.

En la primera, el mismo 14 de diciembre, el hijo aseguró que se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, que se había parado para hacer unas fotografías con su teléfono móvil.

Jonathan declaró que no lo tenía a la vista y que, mientras caminaba "escuchó un ruido de piedra cayendo", se giró y únicamente vio un cuerpo rodando entre los matorrales, tras lo que escuchó "un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre".

En la segunda declaración, sin embargo, que prestó el 31 de diciembre de 2025, señaló que su padre usó el teléfono solo al principio del recorrido, como demostró luego la descarga de la información del móvil de Isak. El teléfono, además, se encontraba en el bolsillo del pantalón del fallecido, haciendo suponer que no lo utilizó en el momento previo a la caída.

David Oller/Europa Press via Getty Images

En el punto en el que cayó Isak, el único del recorrido "que presenta una exposición de caída", los técnicos encontraron una huella, como un posible resbalón.

Sin embargo, en los simulacros que realizó la Unidad de Intervención de Montaña de los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) llegaron a la conclusión de que, para crear esa huella era necesario haber pasado la suela de una zapatilla con fuerza varias veces por el mismo punto, que con solo un resbalón no se formaba huella.

En las llamadas que Jonathan hizo a los servicios de emergencia también dio versiones distintas: en una dijo que creía que su padre se había caído por un barranco en Montserrat, y en otra que iba adelantado, oyó un ruido de piedras y vio a su padre gritar y caerse.

El teléfono móvil del hijo también ha sido concluyente para que la jueza decretara prisión provisional bajo fianza.

Según el auto, Jonathan cambió de aparato el 25 de marzo de 2024, y borró el contenido del móvil anterior. Según argumentó, el otro celular se lo habían robado en extrañas circunstancias en un viaje relámpago que hizo a Quito, Ecuador, el día 24 de marzo, para regresar el 26.

"Las fechas de la desaparición de la antigua terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial", señala el auto de la jueza.

Todos estos indicios, además de "haber verbalizado en sus escritos sentir odio, rencor, ideas de muerte, y culpabilizar de su situación a su padre, encontrar una solución única para recibir la herencia en vida, o que la figura del padre deje de existir de pensamiento o en vida", argumenta la jueza, podrían implicar a Jonathan Andic en la muerte de su padre.