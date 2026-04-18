Irán vuelve a cerrar estrecho de Ormuz luego de que EE. UU. bloqueara sus puertos

La tensión en Medio Oriente vuelve a elevarse.

Menos de 24 horas después de anunciar la reapertura del estrecho de Ormuz, Irán ha informado que ha cerrado otra vez la ruta por donde transita alrededor del 20% del crudo que consume el mundo.

"El control del estrecho de Ormuz ha vuelto a su estado anterior y esta vía estratégica se encuentra bajo una estricta gestión y control por parte de las fuerzas armadas", anunció el vocero del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfagari, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Teherán ha dicho que su decisión responde al bloqueo que Estados Unidos mantiene en la zona y al cual ha calificado como un acto de "piratería".

Aunque el presidente de EE.UU., Donald Trump, saludó la decisión iraní de reabrir el tráfico por el estrecho advirtió que el bloqueo naval que su país ha impuesto a los buques vinculados a Irán "seguirá plenamente vigente" hasta que su negociación con Teherán "esté completada al 100%".

Hasta este sábado 23 embarcaciones que habían salido o iban en dirección a puertos iraníes debieron regresar, informó el Comando Central de EE.UU. en su cuenta de X.

La respuesta del régimen de los ayatolás no se ha hecho esperar.

"Hasta que EE.UU. restablezca la plena libertad de navegación para los buques de origen iraní hacia un destino y de regreso a Irán, la situación en el estrecho de Ormuz seguirá estando estrictamente controlada y en su estado anterior", agregó el coronel Zolfagari.

La noticia aumenta la confusión sobre la situación de esta ruta clave para el comercio global y también sobre el estado de las conversaciones entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que estalló a finales de febrero.

En las últimas horas, Trump, había asegurado tener "buenas noticias" y dio a entender que las conversaciones que miembros de su administración mantendrían con autoridades iraníes el fin de semana iban por buen camino.

El anuncio el viernes de la reapertura de Ormuz provocó de inmediato una fuerte baja en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y subidas en las bolsas.

No obstante, si este nuevo cierre se mantiene, es muy probable que la tendencia se revierta cuando los mercados reabran el lunes, lo que podría provocar nuevas alzas en el costo de los combustibles, que han registrado niveles récord en las últimas semanas.

No es juego

Horas después del anuncio del nuevo cierre, un buque tanquero fue atacado por dos lanchas artilladas de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, informó la Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El incidente tuvo lugar a 20 millas náuticas al noreste de Omán y, de acuerdo con la UKMTO, tanto la embarcación como su tripulación se encuentran a salvo.

Por otra parte, al menos otros dos buques mercantes afirmaron haber sido alcanzados por disparos mientras intentaban cruzar el estrecho, según han informado tres fuentes a la agencia de noticias Reuters.

Por su parte, el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, ha publicado un mensaje en el cual advierte a los "enemigos" de Irán que su ejército está listo para hacerles "probar la amargura de nuevas derrotas", reportó Ghoncheh Habibiazad, del servicio persa de la BBC.

AFP via Getty Images Numerosos buques que se disponían a cruzar el estrecho han cambiado de curso, según revelan imágenes satelitales.

Una ruta estratégica

El anuncio de Teherán provocó que numerosos barcos —entre ellos varios que transportaban combustibles— comenzaran a cambiar de rumbo en la zona del estrecho, según constató la BBC a través de sitios especializados en tráfico marítimo como MarineTraffic.

Ormuz es una ruta marítima por donde se transporta aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Su geografía -es un canal estrecho e intrincado- ha permitido a Irán utilizarlo como herramienta de presión a lo largo de este conflicto, impidiendo selectivamente el paso de embarcaciones y provocando con ello fuertes subidas en los precios del petróleo.

Delimitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), este corredor -que tiene solo unos 50 km de ancho en su entrada y salida, y cerca de 33 km en su punto más estrecho- conecta el Golfo con el mar Arábigo.

Ormuz posee la profundidad suficiente para permitir el paso de los mayores superpetroleros del mundo y es utilizado tanto por los principales productores de petróleo y GNL de Medio Oriente como por sus clientes.

En 2025 pasaron cada día por el estrecho de Ormuz unos 20 millones de barriles de petróleo y productos derivados, según estimaciones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA).

Esto representa un volumen de comercio energético de casi US$600.000 millones al año.

El petróleo proviene no solo de Irán sino también de otros Estados del Golfo, tales como Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los EAU.

AFP via Getty Images El estrecho de Ormuz es crucial para la economía mundial, pues por él pasa el 20% del crudo que se consume en el planeta.

Líbano da mejores noticias

Pero mientras la confusión reina en relación a Ormuz, en Líbano el alto al fuego anunciado por Washington parece estarse respetando aunque no sin incidentes.

Los medios estatales libaneses han informado de que un ataque israelí contra una motocicleta en el sur del país dejó un muerto, reportó Nick Beake, corresponsal de la BBC en Jerusalén.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber llevado a cabo ataques en el sur del Líbano en respuesta a lo que calificaron de violaciones del alto el fuego por parte del grupo Hezbolá.

Según los términos de la tregua anunciada por EE.UU., Israel no debe llevar a cabo acciones militares ofensivas, pero conserva el derecho a responder "en cualquier momento" contra "ataques planeados, inminentes o en curso".

Por otra parte, el presidente de Francia, Emannuel Macron, publicó en X que un soldado francés que participaba en una misión internacional de mantenimiento de la paz en Líbano fue asesinado esta mañana en el sur del país.

Otros tres soldados resultaron heridos y evacuados durante el ataque contra la misión de mantenimiento de la paz de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en Líbano (Unifil), dice el presidente francés, y añade que la información disponible sugiere que Hezbolá es responsable.

El mandatario exigió que las autoridades libanesas arresten inmediatamente a los presuntos responsables.

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, respondió condenado enérgicamente el ataque contra los cascos azules franceses de Unifil.

"He dado instrucciones estrictas para llevar a cabo una investigación inmediata y descubrir las circunstancias de este ataque y responsabilizar a los responsables", escribió en X.

"Está claro que este comportamiento irresponsable causa un gran daño a Líbano y a sus relaciones con países amigos de todo el mundo que lo apoyan".