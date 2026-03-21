Irán dice que instalación nuclear de Natanz fue atacada por fuerzas de EE. UU. e Israel

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) informó que la instalación nuclear de Natanz, en el centro del país, fue atacada en la mañana del sábado.

En un comunicado publicado por medios de comunicación iraníes, la organización indicó que se han realizado "evaluaciones técnicas y especializadas" para determinar si se produjo una contaminación radiactiva y los resultados arrojan que "no se ha reportado fuga de materiales radiactivos en esa instalación y que no hay peligro para los residentes de las zonas adyacentes".

La organización condena el ataque y afirma que representa una "violación del TNP (Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares) y otras regulaciones relacionadas con seguridad y protección nuclear".

Tras la denuncia de Teherán sobre el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) urgió al "autocontrol militar para evitar cualquier riesgo de un accidente nuclear".

"No se ha reportado ningún aumento en los niveles de radiación fuera del sitio. El OIEA está estudiando el informe", señaló en un comunicado publicado en la red social X.

Ataques previos

La Organización de Energía Atómica de Irán ya había reconocido un ataque previo en Natanz.

El 3 de marzo señaló que no se había registrado un escape de materiales radioactivos tras un ataque perpetrado a esa instalación dos días antes.

Abdul Saboor / POOL / AFP via Getty Images Rafael Grossi, director general de la OIEA, urgió a evitar cualquier riesgo de un accidente nuclear. Foto del 10 de marzo tomada en París.

En junio, Estados Unidos lanzó bombas a Natanz, así como a otras dos instalaciones nucleares: Fordo e Isfahán.

Poco después, el mandatario de ese país, Donald Trump, afirmó que dichos ataques "destruyeron totalmente" el programa nuclear iraní.

Los ataques, perpetrados en junio, a los tres complejos marcaron una escalada significativa en el conflicto entre Irán e Israel.

La ofensiva incluyó el uso de "bombas destructoras de búnkeres".

En una alocución televisada, en junio, Trump describió el ataque como un "espectacular éxito militar", que logró una destrucción "completa y total" de las instalaciones.

Pero las autoridades iraníes, por su parte, sostuvieron que los bombardeos no causaron daños mayores.

Teherán ha insistido en que su programa nuclear es completamente pacífico y niega que busque desarrollar armas nucleares.

Pero en marzo de 2025, según el OIEA, Irán tenía unos 275 kg de uranio enriquecido al 60% de pureza.

Ese porcentaje está muy por encima del nivel necesario para desarrollar energía nuclear con fines civiles y está cerca del 90% requerido para el uso armamentístico.

Washington y Teherán mantuvieron conversaciones sobre el programa nuclear iraní dos días antes de que estallara la actual guerra, el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense había amenazado con una acción militar si no se llegaba a un acuerdo.

Base militar en Diego García

La BBC pudo confirmar la veracidad de reportes que señalaban que dos mísiles iraníes fueron disparados hacia una base militar británica en la isla Diego García.

La isla, un remoto atolón del archipiélago de Chagos, en el océano Índico, alberga una base militar conjunta de Reino Unido y Estados Unidos.

Ningún misil alcanzó la base.

BBC

El diario The Wall Street Journal fue el primero en reportar la información citando a funcionarios estadounidenses que no identificó. La BBC habló con dos fuentes distintas que la confirmaron.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido no ha ni confirmado ni negado que los dos misiles iraníes hayan sido disparados hacia la base.

Señaló en un comunicado que los ataques iraníes en toda la región representan "una amenaza para los intereses británicos y sus aliados".

El gobierno británico le dio permiso al ejército estadounidense para conducir lo que denomina operaciones defensivas desde la base de Diego García.

Hasta ahora no hay reportes de que Estados Unidos haya realizado misiones desde esa instalación.

Sin embargo, Estados Unidos ha dirigido operaciones desde la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) Fairford en Gloucestershire.

Reino Unido no le ha dado permiso a Estados Unidos para ejecutar ataques desde la base Akrotiri, que el ejército británico tiene en Chipre.

*Con información de Ghoncheh Habibiazad, del Servicio Persa de la BBC, y Jonathan Beale, periodista especializado en temas de defensa.

El Servicio Persa de la BBC es utilizado por 24 millones de personas en todo el mundo —la mayoría en Irán— a pesar de estar bloqueado e interferido sistemáticamente por las autoridades iraníes.

BBC

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