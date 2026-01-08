Irán corta Internet tras masivas manifestaciones en todo el país

Grandes multitudes de manifestantes marchaban por la capital de Irán y otras ciudades en la noche del jueves, en lo que se considera la mayor demostración de fuerza de los opositores al régimen clerical en años.

Las manifestaciones pacíficas en Teherán y en Mashhad, la segunda ciudad del país, el jueves por la noche, que no fueron dispersadas por las fuerzas de seguridad, se pueden ver en imágenes verificadas por el servicio persa de la BBC.

Posteriormente, un grupo de monitoreo informó de un apagón de internet a nivel nacional.

En las imágenes se escucha a los manifestantes pidiendo el derrocamiento del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y el regreso de Reza Pahlavi, el hijo exiliado del difunto ex sha, quien había instado a sus seguidores a salir a las calles.

Este fue el duodécimo día consecutivo de manifestaciones, provocadas por la indignación ante el colapso de la moneda iraní, y que se han extendido a más de 100 ciudades y pueblos en las 31 provincias de Irán, según grupos de derechos humanos.

La agencia de noticias de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, ha informado que al menos 34 manifestantes y 8 miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, y que unos 2.270 manifestantes han sido arrestados.

La organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, ha afirmado que al menos 45 manifestantes, entre ellos ocho menores, han muerto a manos de las fuerzas de seguridad.

El servicio persa de la BBC ha confirmado las muertes y las identidades de 22 personas, mientras que las autoridades iraníes han informado de la muerte de seis miembros de las fuerzas de seguridad.

Massive protests in and around Isfahan (3rd largest city in Iran) 👇



Regime forces are fleeing.



pic.twitter.com/P9JMemj6Ur — Dr. Eli David (@DrEliDavid) January 8, 2026

"Muerte al dictador"

El jueves por la noche, videos publicados en las redes sociales y verificados por la BBC mostraron a una gran multitud de manifestantes marchando por una importante avenida en Mashhad, en el noreste del país.

Se escuchaban cánticos de "¡Viva el sha!" y "¡Esta es la batalla final! ¡Pahlavi regresará!". En un momento dado, se ve a varios hombres subiendo a un paso elevado y retirando lo que parecen ser cámaras de vigilancia instaladas en él.

Otro video mostraba a una gran multitud de manifestantes caminando por una importante avenida en el este de Teherán, mientras que en el norte de la ciudad se escuchaba a un pequeño grupo coreando "¡Viva el sha!" y "Muerte al dictador", en referencia a Jamenei.

También se filmó a manifestantes coreando "¡Viva el sha!" en una plaza principal de la ciudad de Babol, en el norte del país.

Esto ocurrió poco después de que Reza Pahlavi, cuyo padre fue derrocado por la revolución islámica de 1979 y que reside en Washington D.C., hiciera un llamamiento a los iraníes para que "salieran a las calles y, como un frente unido, gritaran sus demandas".

Los medios estatales iraníes restaron importancia a la magnitud de los disturbios del jueves. En algunos casos, negaron por completo que se hubieran producido protestas, publicando videos de calles vacías.

Horas antes, imágenes de Lomar, una pequeña ciudad en la provincia occidental de Ilam, mostraron a una multitud coreando "Cañones, tanques, fuegos artificiales, los mulás deben irse", en referencia al clero. En otro video se veía a personas arrojando papeles al aire frente a un banco que parecía haber sido asaltado.

Otros videos mostraban numerosos comercios cerrados en varias ciudades y pueblos de mayoría kurda en las provincias de Ilam, Kermanshah y Lorestán.

Esto ocurrió tras un llamado a la huelga general por parte de grupos de oposición kurdos en el exilio, en respuesta a la represión violenta de las protestas en la región.

Al menos 17 manifestantes han muerto a manos de las fuerzas de seguridad en Ilam, Kermanshah y Lorestán durante los disturbios, y muchos de ellos pertenecían a las minorías étnicas kurda o lor, según la organización kurda de derechos humanos Hengaw.

Getty Images Protesta este jueves en Kermanshah, Irán.

"Represión cada vez más violenta"

El miércoles, se produjeron violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en varias ciudades y pueblos del oeste de Irán, así como en otras regiones.

IHR afirmó que había sido el día más mortífero de los disturbios, con la confirmación de la muerte de 13 manifestantes en todo el país.

"La evidencia demuestra que la represión se está volviendo cada vez más violenta y generalizada", declaró el director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Hengaw informó que dos manifestantes murieron a tiros a manos de las fuerzas de seguridad en Khoshk-e Bijar, en la provincia norteña de Gilan, el miércoles por la noche.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars, cercana a la Guardia Revolucionaria, informó que tres agentes de policía también murieron el miércoles.

Según la agencia, dos de ellos murieron a tiros a manos de individuos armados entre un grupo de "alborotadores" en la ciudad de Lordegan, en el suroeste del país, y el tercero fue apuñalado mortalmente "durante los intentos de controlar los disturbios" en el condado de Malard, al oeste de Teherán.

El jueves, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su amenaza de intervenir militarmente si las autoridades iraníes mataban a manifestantes.

"Les he advertido que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante sus disturbios —tienen muchos disturbios—, si lo hacen, los atacaremos con mucha fuerza", declaró en una entrevista con el programa Hugh Hewitt Show.

Anteriormente, el presidente iraní Masoud Pezeshkian instó a las fuerzas de seguridad a actuar con "máxima moderación" al gestionar las protestas pacíficas. "Se debe evitar cualquier comportamiento violento o coercitivo", decía un comunicado.

Khamenei, quien ostenta el poder supremo en Irán, declaró el sábado que las autoridades deberían "dialogar con los manifestantes", pero que "los alborotadores deben ser puestos en su lugar".

El origen de las protestas

Getty Images Las protestas comenzaron hace casi dos semanas en Teherán.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, cuando los comerciantes salieron a las calles de Teherán para expresar su indignación por otra fuerte caída del valor de la moneda iraní, el rial, frente al dólar estadounidense en el mercado libre.

El rial ha alcanzado un mínimo histórico durante el último año y la inflación se ha disparado al 40%, debido a que las sanciones impuestas por el programa nuclear iraní estrangulan una economía debilitada también por la mala gestión gubernamental y la corrupción.

Los estudiantes universitarios pronto se unieron a las protestas, que comenzaron a extenderse a otras ciudades, donde se escuchaba con frecuencia a las multitudes coreando consignas críticas contra el régimen clerical.

Estas protestas han sido las más extendidas desde el levantamiento de 2022, provocado por la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, una joven kurda detenida por la policía de la moral por supuestamente no llevar el hiyab correctamente. Más de 550 personas murieron y 20.000 fueron detenidas por las fuerzas de seguridad durante varios meses, según organizaciones de derechos humanos.

Las mayores protestas desde la Revolución Islámica tuvieron lugar en 2009, cuando millones de iraníes salieron a las calles de las principales ciudades tras unas elecciones presidenciales controvertidas. Decenas de partidarios de la oposición murieron y miles fueron detenidos en la represión posterior.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.