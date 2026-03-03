Irán cierra el estrecho de Ormuz: por qué es clave y qué efectos tiene ya su cierre

Es uno de los pasos marítimos más importantes y estratégicos del mundo.

Alrededor de una quinta parte del consumo mundial de petróleo pasa por el estrecho de Ormuz, una ruta comercial que conecta a los productores de petróleo de Medio Oriente con mercados clave en la región de Asia-Pacífico, Europa y América del Norte.

Este angosto canal -en su punto más estrecho separa a Omán de Irán tan solo 33 kilómetros- es una vía marítima clave para el comercio global que está ahora en el foco de los mercados.

Un alto funcionario de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró este lunes cerrado el estrecho de Ormuz y amenazó con atentar contra cualquier barco que intente pasar.

"El estrecho (de Ormuz) está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular incendiarán esos barcos", afirmó Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, en declaraciones divulgadas por medios estatales.

Se trata de la primera vez que Irán anuncia un cierre completo del estrecho y amenaza con ataques militares al tráfico marítimo.

BBC

El anuncio llega dos días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran un ataque aéreo masivo a Irán en el que bombardearon instalaciones estratégicas y mataron a decenas de autoridades del régimen, entre ellas el ayatolá Alí Jamenei.

Irán respondió con lanzamientos de misiles y drones a Israel y a instalaciones militares de Estados Unidos en países vecinos, dando lugar a una guerra regional.

Las disrupciones previstas en el mercado global del petróleo debido a este conflicto dispararon el precio del crudo en las últimas horas, incluso antes de que Teherán anunciara el cierre del estrecho de Ormuz.

Lo mismo sucedió con el precio del gas natural, que este lunes subió un 40% en Europa.

Analizamos cuál es la importancia estratégica de este canal y qué consecuencias podría tener su clausura.

Un paso crítico

Limitado al norte por Irán y al sur por Omán y los Emiratos Árabes Unidos (EAU), este corredor -que tiene solo unos 50 km de ancho en su entrada y salida, y aproximadamente 33 km en su punto más estrecho- conecta el Golfo con el mar Arábigo.

El canal tiene dos vías marítimas, y cada una mide apenas 3 km.

Más allá de su extensión, el estrecho es lo suficientemente profundo como para permitir el paso de los barcos petroleros más grandes del mundo.

En los últimos dos años alrededor de 20 millones de barriles de petróleo pasaron diariamente por el estrecho de Ormuz, según estimaciones de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA, por sus siglas en inglés), lo que representa un comercio energético anual de más de US$500.000 millones.

Esto lo convierte en el paso más importante para la producción petrolera mundial, incluyendo el crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que integran Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, así como la mayoría del gas natural licuado (GNL) de Qatar.

Getty Images Tropas iraníes durante un simulacro en el estrecho de Ormuz.

Una interrupción en el estrecho restringirá el comercio e impactará en un aumento de los precios del petróleo a nivel mundial.

Su cierre puede tener un impacto particular sobre China, quien hasta ahora ha sido el mayor comprador global de petróleo iraní y mantiene una estrecha relación con Teherán.

En otras crisis regionales, el gobierno de EE.UU. advirtió a China de que impidiera un eventual bloqueo por parte de Irán, con el argumento de que el gigante asiático se vería incluso más perjudicado que Occidente en caso de que sucediera.

"Si cierran el estrecho... será un suicidio económico para ellos. Nosotros tenemos opciones para lidiar con eso, pero otros países también deberían prestar atención. Les afectaría a ellos económicamente mucho más que a nosotros", afirmó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en junio de 2025, cuando Irán amenazó con el cierre.

¿Cuál puede ser el impacto de cerrar el estrecho?

En junio, el exjefe de la agencia de inteligencia británica MI6 Alex Younger declaró a la BBC que cerrar el estrecho causaría "un problema económico enorme, dado el efecto que tendría sobre el precio del petróleo".

Sería un "territorio desconocido", según Bader al Saif, profesor adjunto en la Universidad de Kuwait especializado en la geopolítica de la península arábiga.

"Tendría consecuencias directas en los mercados mundiales, porque veríamos un alza en el precio del petróleo y una reacción muy nerviosa de las bolsas ante lo que está ocurriendo", le dijo al Saif a la BBC a propósito de la amenaza de hace 8 meses, hoy hecha realidad..

Por supuesto, también afectaría a los países del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de energía.

Arabia Saudita, por ejemplo, utiliza el estrecho para exportar alrededor de 6 millones de barriles de petróleo crudo por día -más que cualquier país vecino-, según investigaciones de la firma de análisis Vortexa.

Getty Images Varios buques anclaron frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos por las interrupciones en la navegación en el Estrecho de Ormuz durante el conflicto en curso.

¿Cómo puede Irán cerrar el estrecho?

Las normas de Naciones Unidas permiten a los países ejercer control hasta 12 millas náuticas (13,8 millas terrestres) desde su costa.

Esto significa que, en su punto más estrecho, Ormuz y sus rutas de navegación se encuentran completamente dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán.

Expertos han apuntado en otras ocasiones que Irán podría bloquear los aproximadamente 3.000 barcos que transitan por el estrecho cada mes colocando minas mediante lanchas rápidas de ataque y submarinos.

La marina regular de Irán y la marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) podrían, en teoría, lanzar ataques contra buques de guerra extranjeros y embarcaciones comerciales.

Sin embargo, Estados Unidos asegura haber acabado con toda la flota iraní durante los ataques de los últimos días.

Getty Images Imagen satelital del estrecho de Ormuz (Archivo 2017).

Sin embargo, las lanchas rápidas de Irán suelen estar armadas con misiles antibuque, y el país también opera embarcaciones semisumergibles y submarinos.

Los expertos coinciden en que Irán podría bloquear el estrecho temporalmente, pero muchos están igualmente convencidos de que Estados Unidos y sus aliados podrían restablecer rápidamente el flujo del tráfico marítimo por medios militares.

EE.UU. ya lo ha hecho antes.

A fines de la década de 1980, durante la guerra entre Irán e Irak, las ofensivas a instalaciones petroleras escalaron hasta convertirse en una "guerra de petroleros", en la que ambos países atacaban barcos neutrales para ejercer presión económica.

Los petroleros kuwaitíes que transportaban petróleo iraquí eran especialmente vulnerables y, finalmente, buques de guerra estadounidenses comenzaron a escoltarlos a través del Golfo, en lo que se convirtió en la mayor operación de convoyes navales desde la Segunda Guerra Mundial.

¿A qué países afectará más?

Getty Images El ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán fallecido en el ataque del 28 de febrero, jugó en varias ocasiones la carta del estrecho de Ormuz frente a las amenazas de EE.UU. e Israel.

Aunque Irán ha amenazado en repetidas ocasiones con cerrar el estrecho de Ormuz en conflictos anteriores, nunca había llevado a cabo dicha acción.

Quizá el momento más cercano fue durante la guerra de los petroleros a fines de los años 80, pero incluso entonces el tránsito por el estrecho de Ormuz nunca se interrumpió de manera grave.

Si se materializa ahora el cierre del paso, el resultado podría ser diferente.

Expertos advierten que el crudo iraní con descuento, clave para los refinadores independientes chinos, suele atravesar el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de la mitad de las importaciones de crudo del gigante asiático.

La interrupción del tránsito, junto con la retirada de aseguradoras y la paralización de envíos de GNL, amenaza con afectar a la economía china en pocas semanas y provocar un fuerte repunte de los precios del petróleo a nivel global, como ya está sucediendo..

Otras importantes economías asiáticas -incluidas India, Japón y Corea del Sur- también dependen en gran medida del petróleo que pasa por el estrecho.

*Con información de Adán Hancock, reportero de negocios de la BBC; Gavin Butler, del Servicio Persa de la BBC; y Atahualpa Amerise, de BBC Mundo.